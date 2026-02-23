LALIGA HYPERMOTION
Sansek nagusitasunez irabazi dio Cadizi Nuevo Mirandillan (0-2)

Txuri-urdinen bigarren taldeak ondoz ondoko hirugarren garaipena lortu du Cadiz mendean hartuta. Donostiako taldeak sendotasuna eta eraginkortasuna erakutsi ditu, etxeko harmailetan atsekabea nagusitu den norgehiagokan.

Astizaran. Irudia: LaLiga Hypermotion
Sanse 0-2 gailendu zaio Cadizi Nuevo Mirandilla estadioan LaLiga Hypermotioneko 27. jardunaldian. Jon Ansotegik zuzentzen duen taldea sendo aritu da eta bolada onari jarraipena eman dio, erritmoari eusteko gai izan ez den aurkari baten aurka.

Cadizek gogoz eta bizi hasi du partida, eta lehen minutuetan gola sartzea ere lortu du, baina baliorik gabe geratu da VAR-a berrikusi eta gero. Minutuek aurrera egin ahala Sansek jokoa orekatu du eta nagusitzen hasi da. Atsedenaldia baino lehen, Gipuzkoako taldea hainbatetan iritsi da kontrako atera, eta erremate bat ere egin du, langara joan den arren.

Bigarren zatiaren hasieran, Ochiengek ireki du markagailua 71. minutuan, area barruan ondo erantzundako jokaldi indibidual baten ostean.

Cadiz etsita eta zaleen protesta artean, bigarren taldeak abantaila kudeatzen jakin du, eta, denbora gehigarrian, Astiazaranek garaipena ziurtatu duen bigarren gola sartu du. Horrela, hiru puntu batu dituzte txuri-urdinek, eta horri esker, sailkapenaren erdialdean kokatu dira.

