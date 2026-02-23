El Sanse se impone con autoridad al Cádiz en el Nuevo Mirandilla (0-2)
El Sanse se ha impuesto por 0-2 al Cádiz en el estadio Nuevo Mirandilla en la jornada 27 de LaLiga Hypermotion, en un choque que ha controlado con firmeza el conjunto dirigido por Jon Ansotegi. El filial de la Real ha confirmado su buen momento y ha dado continuidad a su racha positiva ante un rival que apenas ha podido sostener el ritmo.
El Cádiz ha comenzado con algo más de iniciativa y ha llegado incluso a marcar en los primeros compases, aunque el gol ha sido anulado tras la revisión del VAR. Sin embargo, con el paso de los minutos el Sanse ha equilibrado el juego y ha empezado a imponerse. Antes del descanso, el conjunto guipuzcoano ya ha avisado con varias llegadas claras, incluido un remate al larguero que ha evidenciado su creciente dominio.
Tras la reanudación, Ochieng ha abierto el marcador en el minuto 71 tras una acción individual bien resuelta dentro del área.
Con el Cádiz volcado y entre protestas de su afición, el filial ha sabido gestionar la ventaja y, en el tiempo añadido, Astiazarán ha certificado el triunfo con el segundo gol. Sumando así tres puntos que le han permitido acercarse a la zona media de la clasificación y reforzar su confianza en este tramo de la temporada.
Te puede interesar
Unai Marrero renueva hasta 2030
El portero de Azpeitia defenderá la portería txuri-urdin durante otras cuatro temporadas.
Álvaro Odriozola sufre una rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda
El defensa de la Real Sociedad sufrió una torsión durante el encuentro disputado este sábado contra el Oviedo en Anoeta.
La Real Sociedad suma una nueva victoria tras derrotar al Espanyol (2-1)
La Real Sociedad ha ganado 2-1 al RCD Espanyol en el partido correspondiente a la 21ª jornada de la Liga F Moeve disputado esta tarde en Zubieta.
Empate con sabor amargo para la Real ante el colista Oviedo (3-3)
La Real ha dado la vuelta al 0-2 del Oviedo, pero los asturianos han terminado igualando el marcador en el último suspiro.
Óskarsson: "Tenemos más calidad para enseñar y queremos más"
Declaraciones de Orri Óskarsson, jugador de la Real Sociedad, tras el empate ante el Oviedo (3-3) en el partido correspondiente a la jornada 25 de la Liga EA Sports.
Job Ochieng renueva con la Real hasta junio del 2028
El extremo, que ya ha debutado con el primer equipo bajo la batuta de Matarazzo, seguirá unido a la disciplina txuri urdin dos temporadas más.
Rino Matarazzo, ante el Real Sociedad-Real Oviedo: "Pretendemos ganar; mostrar en el campo que queremos más"
La Real Sociedad recibe en Anoeta al Real Oviedo, este sábado, a las 14:00 horas. A juicio del entrenador del equipo txuri-urdin, después de que su equipo no pudiera sumar en el Bernabéu, “es hora de reaccionar a la derrota, mostrar respeto al rival y dar el nivel”.
Oskarsson: "Es mi mejor momento de la temporada"
"Tengo mejores sensaciones cada día, más ritmo y confianza", ha reconocido el delantero de la Real, entrevistado por ETB. El islandés ha recordado sus numerosas lesiones, que quiere dejar atrás. Por otro lado, se ha referido a su canción: "Es muy popular". Ha querido dar las gracias a la afición por dedicarle esa canción, y por haberle apoyado en los momentos duros.
Mikel Rodríguez renueva con la Real Sociedad hasta 2029
El centrocampista llegó al club donostiarra en edad juvenil y esta temporada está siendo uno de los pilares del filial.