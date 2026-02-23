El Sanse se impone con autoridad al Cádiz en el Nuevo Mirandilla (0-2)

El Cádiz ha comenzado con algo más de iniciativa y ha llegado incluso a marcar en los primeros compases, aunque el gol ha sido anulado tras la revisión del VAR. Sin embargo, con el paso de los minutos el Sanse ha equilibrado el juego y ha empezado a imponerse. Antes del descanso, el conjunto guipuzcoano ya ha avisado con varias llegadas claras, incluido un remate al larguero que ha evidenciado su creciente dominio.

Tras la reanudación, Ochieng ha abierto el marcador en el minuto 71 tras una acción individual bien resuelta dentro del área.