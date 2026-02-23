LALIGA HYPERMOTION
El Sanse se impone con autoridad al Cádiz en el Nuevo Mirandilla (0-2)

El filial txuri-urdin ha encadenado su tercera victoria consecutiva tras superar al Cádiz. El conjunto donostiarra ha mostrado solidez y eficacia en un duelo que ha terminado con visible descontento en la grada local.
Astizaran. Imagen: LaLiga Hypermotion
Euskaraz irakurri: Sansek nagusitasunez irabazi dio Cadizi Nuevo Mirandillan (0-2)
AGENCIAS | EITB

El Sanse se ha impuesto por 0-2 al Cádiz en el estadio Nuevo Mirandilla en la jornada 27 de LaLiga Hypermotion, en un choque que ha controlado con firmeza el conjunto dirigido por Jon Ansotegi. El filial de la Real ha confirmado su buen momento y ha dado continuidad a su racha positiva ante un rival que apenas ha podido sostener el ritmo.

El Cádiz ha comenzado con algo más de iniciativa y ha llegado incluso a marcar en los primeros compases, aunque el gol ha sido anulado tras la revisión del VAR. Sin embargo, con el paso de los minutos el Sanse ha equilibrado el juego y ha empezado a imponerse. Antes del descanso, el conjunto guipuzcoano ya ha avisado con varias llegadas claras, incluido un remate al larguero que ha evidenciado su creciente dominio.

Tras la reanudación, Ochieng ha abierto el marcador en el minuto 71 tras una acción individual bien resuelta dentro del área.

Con el Cádiz volcado y entre protestas de su afición, el filial ha sabido gestionar la ventaja y, en el tiempo añadido, Astiazarán ha certificado el triunfo con el segundo gol. Sumando así tres puntos que le han permitido acercarse a la zona media de la clasificación y reforzar su confianza en este tramo de la temporada.

