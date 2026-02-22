MOEVE F LIGA

Realak beste garaipen bat eskuratu du Espanyol garaituta (2-1)

Argazkia: Reala.
Realak beste garipen bat lortu du RCD Espanyioli 2-1 irabazita gaur arratsaldean Zubietan jokatu den F Moeve Ligako 21. jardunaldiko partidan. Txuri-urdinak jaun eta jabe izan dira hasieratik amaierara arte.

Futbola Real Sociedad Moeve F Liga

