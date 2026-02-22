LIGA F MOEVE

La Real Sociedad suma una nueva victoria tras derrotar al Espanyol (2-1)

Reala
18:00 - 20:00
Foto: Real Sociedad.
Euskaraz irakurri: Realak beste garaipen bat eskuratu du Espanyol garaituta (2-1)
author image

EITB

Última actualización

La Real Sociedad ha ganado 2-1 al RCD Espanyol en el partido correspondiente a la 21ª jornada de la Liga F Moeve disputado esta tarde en Zubieta.

Fútbol Real Sociedad Liga F Moeve

