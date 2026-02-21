REALA VS OVIEDO (3-3)

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Elustondo: "Ez gara eroso sentitu, saiatu gara, baina gauzak ez ziren ateratzen"

Reala
18:00 - 20:00

Aritz Elustondo. Argazkia: EITB

author image

EITB

Azken eguneratzea

Aritz Elustondo Realeko jokalariaren adierazpenak, EA Sports Ligako 25. jardunaldiko partidan Oviedoren aurka 3-3 berdindu ostean.

Futbola Real Sociedad Anoeta EA Sports Liga

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X