Real Sociedad VS Oviedo (3-3)
Óskarsson: "Tenemos más calidad para enseñar y queremos más"

Orri Óskarsson. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Elustondo: "Ez gara eroso sentitu, saiatu gara, baina gauzak ez ziren ateratzen"
Declaraciones de Orri Óskarsson, jugador de la Real Sociedad, tras el empate ante el Oviedo (3-3) en el partido correspondiente a la jornada 25 de la Liga EA Sports.

