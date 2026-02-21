Óskarsson: "Tenemos más calidad para enseñar y queremos más"

"Tengo mejores sensaciones cada día, más ritmo y confianza", ha reconocido el delantero de la Real, entrevistado por ETB. El islandés ha recordado sus numerosas lesiones, que quiere dejar atrás. Por otro lado, se ha referido a su canción: "Es muy popular". Ha querido dar las gracias a la afición por dedicarle esa canción, y por haberle apoyado en los momentos duros.