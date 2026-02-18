Elkarrizketa
Oskarsson: "Denboraldiko unerik onenean nago"

Orri-Oskarsson-Real-Sociedad
18:00 - 20:00

Orri Oskarsson Realeko aurrelaria, Zubietan. Irudia: EITB

"Egunetik egunera sentsazio hobeak ditut, erritmo eta konfiantza handiagoa", aitortu du Realeko aurrelariak, ETBk egindako elkarrizketan. Islandiarrak izan dituen lesioak gogora ekarri ditu, eta atzean utzi nahi dituela erantsi du. Bestalde, bere abestiari buruz hitz egin du: "Oso ezaguna da". Azkenik, eskerrak eman dizkie zaleei abestiagatik, eta une zailetan emandako babesagatik.

