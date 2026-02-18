Entrevista
Oskarsson: "Es mi mejor momento de la temporada"

Orri Oskarsson, delantero de la Real, en Zubieta. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Orri Oskarssoni elkarrizketa Zubietan 2026ko otsailean
EITB

"Tengo mejores sensaciones cada día, más ritmo y confianza", ha reconocido el delantero de la Real, entrevistado por ETB.  El islandés ha recordado sus numerosas lesiones, que quiere dejar atrás. Por otro lado, se ha referido a su canción: "Es muy popular". Ha querido dar las gracias a la afición por dedicarle esa canción, y por haberle apoyado en los momentos duros.

Fútbol Zubieta Real Sociedad Anoeta

