Oskarsson: "Es mi mejor momento de la temporada"
"Tengo mejores sensaciones cada día, más ritmo y confianza", ha reconocido el delantero de la Real, entrevistado por ETB. El islandés ha recordado sus numerosas lesiones, que quiere dejar atrás. Por otro lado, se ha referido a su canción: "Es muy popular". Ha querido dar las gracias a la afición por dedicarle esa canción, y por haberle apoyado en los momentos duros.
Mikel Rodríguez renueva con la Real Sociedad hasta 2029
El centrocampista llegó al club donostiarra en edad juvenil y esta temporada está siendo uno de los pilares del filial.
Remontada del Sanse ante el Málaga para seguir respirando (2-1)
El filial txuri-urdin ha dado un paso importante en la clasificación tras imponerse en casa a un rival directo en un duelo exigente y lleno de alternativas.
Egiguren: "Para nosotras, era un extra de motivación y estamos súper contentas por haber ganado"
Declaraciones de la jugadora de la Real Sociedad Intza Egiguren tras el 0-2 del derbi de la 20ª jornada de la Liga F ante el Athletic.
Oyarzabal: “Las cosas no nos han salido, pero seguimos en dinámica positiva, para quedarnos con lo bueno y tirar para arriba”
El capitán de la Real Sociedad ha sido el autor del gol del equipo txuri-urdin en el Bernabéu, ante el Real Madrid, en un partido en el que los de Rino Matarazzo han perdido por 4-1.
El Real Madrid pone fin a la racha de la Real Sociedad (4-1)
Aunque Oyarzabal, de penalti, ha igualado el tanto de Gonzalo, dos goles de Vinicius -ambos de penalti- y otro de Valverde han dado la victoria al equipo madrileño, poniendo fin a la racha txuri-urdin.
Matarazzo: "Si está para jugar 60 minutos, Guedes podría estar en el once inicial"
El conjunto txuri-urdin se enfrentará mañana al Real Madrid, en el Santiago Bernabeu. Arsen Zakharyan ha entrenado con el grupo, pero no ha sido incluido en la convocatoria. El que sí figura en la misma es Gonzalo Guedes, que terminó tocado en San Mamés. Marrero también está de vuelta y Karrikaburu, esta vez sí ha entrado en la lista.
Turrientes: "Una gran noche; hemos dado el primer paso, pero todavía queda el partido de vuelta"
El centrocampista txuri-urdin Beñat Turrientes ha jugado un gran partido en San Mamés, y, además, ha logrado el gol de su equipo, que permite al conjunto donostiarra ir por delante en la eliminatoria de Copa ante el Athletic.
Matarazzo: "Hemos hecho un partido muy completo, nos vamos contentos"
La Real se ha impuesto por 0-1 al Athletic en el partido de ida de semifinales de Copa del Rey disputado en San Mamés. El conjunto txuri-urdin ha sido muy superior al rojiblanco en este primer asalto e, incluso, ha merecido mayor premio en la Catedral.
Juanan Larrañaga: "Parece que la Real está mejor, pero el derbi suele cambiar un poco esa situación"
El azpeitiarra jugó dos finales de Copa con el equipo txuri-urdin, en 1987 y 1988, y se proclamó campeón de la de 1987, en Zaragoza, tras eliminar al Athletic en semifinales; ahora, ha contado a EITB sus impresiones sobre el derbi que pone en juego un billete para la final.