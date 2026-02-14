EA Sports Liga
Real Madrilek amaiera eman dio Realaren bolada onari (4-1)

Oyarzabalek, penaltiz, Gonzaloren gola berdindu duen arren, Viniciusen bi golek -biak penaltiz- eta Valverderen beste batek garaipena eman dio Madrilgo taldeari, txuri-urdinen bolada onari amaiera emanez.
MADRID , 14/02/2026.- El delantero del Real Madrid Vinicius Jr. (c) dispara a puerta durante el partido de la jornada 24 de LaLiga entre el Real Madrid y la Real Sociedad, este sábado en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/Sergio Pérez
Vinicius gol aukera batean. Argazkia: EFE
I. G. A. | EITB

Realak urteko lehen porrota jaso du larunbat honetan, Real Madrilen 4-1 galdu ondoren Santiago Bernabeun jokatu den EA Sports Ligako 24. jardunaldiko partidan. Oyarzabalek, penaltiz, Gonzaloren gola berdindu duen arren, Viniciusen bi golek -biak penaltiz- eta Valverderen beste batek garaipena eman dio Madrilgo taldeari, txuri-urdinen bolada onari amaiera emanez.

Ez dira ondo hasi txuri-urdinak; izan ere, bosgarren minuturako gola jaso dute jada. Talde madrildarrak baloiaren jabetza zuela, erdiraketa jarri dute eskuin hegaletik eta Gonzalok oin puntarekin ukitu du baloia. Ez da jaurtiketa indartsua izan, baina zutoinera itsatsita irten zaio eta Remiro ez da gelditzeko gai izan (1-0).

Realari kosta egin zaio arriskua sortzea, baina 20. minutuan Huijsenek lurrara bota du Yangel Herrera arean eta epaileak penaltia adierazi du. Oyarzabalek sarera bidali du baloia (1-1).

Baina gutxi iraun die pozak txuri-urdinei. Minutu gutxira, epaileak Real Madrilen aldeko penaltia adierazi du Vinicius lurrara erori ondoren, eta jokalaria bera arduratu da 2-1ekoa sartzeaz.

Hori gutxi ez eta ordu erdira Valverdek etxekoen hirugarren gola sartu du, area kanpoko jaurtiketa bikain batekin (3-1).

Bigarren zatia hasi bezain laster, aurreko jokaldi bera errepikatu da. Aramburuk lurrera bota du Vinicius eta epaileak penaltia adierazi du berriz. Oraingoan ere Viniciusek jaurti du, 4-1ekoa igoz markagailura.

Hala ere, euskal taldeak aurpegia eman du, eta intentsitatez jokatzen jarraitu du. Guedes barneraldiekin saiatu da min egiten, eta Jon Martinek ere gertu izan du gola pare bat burukadarekin.

Bigarren zatian azken partidetan ikusi de Reala agertu den arren, dagoeneko beranduegi izan da. Hala, amaiera eman zaio txuri-urdinen bolada onari.

