Real Madrilek amaiera eman dio Realaren bolada onari (4-1)
Realak urteko lehen porrota jaso du larunbat honetan, Real Madrilen 4-1 galdu ondoren Santiago Bernabeun jokatu den EA Sports Ligako 24. jardunaldiko partidan. Oyarzabalek, penaltiz, Gonzaloren gola berdindu duen arren, Viniciusen bi golek -biak penaltiz- eta Valverderen beste batek garaipena eman dio Madrilgo taldeari, txuri-urdinen bolada onari amaiera emanez.
Ez dira ondo hasi txuri-urdinak; izan ere, bosgarren minuturako gola jaso dute jada. Talde madrildarrak baloiaren jabetza zuela, erdiraketa jarri dute eskuin hegaletik eta Gonzalok oin puntarekin ukitu du baloia. Ez da jaurtiketa indartsua izan, baina zutoinera itsatsita irten zaio eta Remiro ez da gelditzeko gai izan (1-0).
Realari kosta egin zaio arriskua sortzea, baina 20. minutuan Huijsenek lurrara bota du Yangel Herrera arean eta epaileak penaltia adierazi du. Oyarzabalek sarera bidali du baloia (1-1).
Baina gutxi iraun die pozak txuri-urdinei. Minutu gutxira, epaileak Real Madrilen aldeko penaltia adierazi du Vinicius lurrara erori ondoren, eta jokalaria bera arduratu da 2-1ekoa sartzeaz.
Hori gutxi ez eta ordu erdira Valverdek etxekoen hirugarren gola sartu du, area kanpoko jaurtiketa bikain batekin (3-1).
Bigarren zatia hasi bezain laster, aurreko jokaldi bera errepikatu da. Aramburuk lurrera bota du Vinicius eta epaileak penaltia adierazi du berriz. Oraingoan ere Viniciusek jaurti du, 4-1ekoa igoz markagailura.
Hala ere, euskal taldeak aurpegia eman du, eta intentsitatez jokatzen jarraitu du. Guedes barneraldiekin saiatu da min egiten, eta Jon Martinek ere gertu izan du gola pare bat burukadarekin.
Bigarren zatian azken partidetan ikusi de Reala agertu den arren, dagoeneko beranduegi izan da. Hala, amaiera eman zaio txuri-urdinen bolada onari.
Zure interesekoa izan daiteke
Matarazzo: "60 minutu jokatzeko prest egonez gero, Guedes hasierako hamaikakoan egon liteke"
Realak azken bi hilabeteetako bide onetik jarraitu nahi du bihar Bernabeun. Deialdiari erreparatuta Marrero zerrendara itzuli da, eta Guedesek ere Madrilera bidaiatuko du.
Turrientes: "Gau bikaina; lehenengo pausua eman dugu, baina oraindik bueltako partida gelditzen da"
Beñat Turrientes erdilari txuri-urdinak partida ederra jokatu du San Mamesen, eta gainera bere taldearen gola erdietsi du, Kopako kanporaketan aurretik joatea ahalbidetzen diona Donostiako taldeari Athleticen aurka.
Matarazzo: "Partida oso ona egin dugu, pozik goaz Donostiara"
Realak 0-1 irabazi dio Athletici San Mamesen jokatu den Errege Kopako finalerdietako joaneko partida. Talde txuri-urdina zuri-gorria baino askoz hobeto ibili da kanporaketako lehen neurketan, eta sari handiagoa ere merezi izan du Katedralean.
Juanan Larrañaga: "Badirudi Reala hobeto dagoela, baina Athletic, etxean, askotan, aldatu egiten da"
Azpeitiarrak Kopako bi final jokatu zituen talde txuri-urdinarekin, 1987an eta 1988an, eta txapeldun izan zen 1987an, Zaragozan, finalerdietan Athletic kanporatuta; orain, finalerako txartel bat jokoan jarriko duen derbiaz hitz egin du EITBrekin.
Theo Folgadok Realarekin berritu du, 2028ko ekainera arte
Atezainak Realaren hirugarren taldearekin dauka fitxa, baina lehenengo taldearen eta Sanseren deialdien parte izaten ari da.
Matarazzo, Errege Kopako finalaurrekoari buruz: “Oso partida bizia izango da, agresiboa; hamaikakoa aldatuko dute, baina estiloa, berdina”
Matarazzok prentsaurrekoa eman du Errege Kopako finalaurreko derbiaren bezperan. Azaldu duenez, taldea “oso pozik eta gogotsu” dago egindako lan gogorrak fruituak eman baititu. Partidari dagokionez, espero du Athleticek intentsitatez baina betiko antzean jokatzea.
Aramburu: "Urteak daramatzagu finaletik gertu; guztia emango dugu"
Jon Mikel Arambururekin elkartu gara, Realeko jokalaria eta Athleticen aurkako derbian San Mamesen gehien nabarmendu zen futbolarietako bat. Kopako finalerdiak ate joka ditugula, asteazkeneko partidaz, taldeaz eta, nola ez, finalaz hitz egin dugu. (Bideoa, espainolez).
Realak errebantxa hartu du Kopan (2-0)
Realak 2-0 irabazi dio Levante Badalonari, Erreginaren Kopatik at utzi zuen taldeari, Zubietan jokatu den F Moeve Ligako 19. jardunaldiko partidan. Lagovezek lehen gola sartu du, lehen zatian, eta Eizagirrek bigarrena, luzapenean.
Gorrotxategi: "Futbola boladak dira, eta orain momentu oso onean gaude"
Realeko jokalariak Elxen aurka lortutako garaipenaz (3-1) hitz egin du, EA Sports Ligako 23. jardunaldian.