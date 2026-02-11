ERREGE KOPA
Turrientes: "Gau bikaina; lehenengo pausua eman dugu, baina oraindik bueltako partida gelditzen da"

Beñat Turrientes, jugador de la Real Sociedad
Beñat Turrientes
EITB

Beñat Turrientes erdilari txuri-urdinak partida ederra jokatu du San Mamesen, eta gainera bere taldearen gola erdietsi du, Kopako kanporaketan aurretik joatea ahalbidetzen diona Donostiako taldeari Athleticen aurka.

Errege Kopa Euskal Derbia Real Sociedad Futbola Futboleko beste lehiaketa batzuk

