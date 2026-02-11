COPA DEL REY
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Turrientes: "Una gran noche; hemos dado el primer paso, pero todavía queda el partido de vuelta"

Beñat Turrientes, jugador de la Real Sociedad
18:00 - 20:00
Beñat Turrientes
Euskaraz irakurri: Turrientes: "Gau bikaina; lehenengo pausua eman dugu, baina oraindik bueltako partida gelditzen da"
author image

EITB

Última actualización

El centrocampista txuri-urdin Beñat Turrientes ha jugado un gran partido en San Mamés, y, además, ha logrado el gol de su equipo, que permite al conjunto donostiarra ir por delante en la eliminatoria de Copa ante el Athletic.

Copa del Rey Derbi Vasco Real Sociedad Fútbol Otras competiciones de fútbol

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X