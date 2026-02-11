Errege Kopa
Juanan Larrañaga: "Badirudi Reala hobeto dagoela, baina Athletic, etxean, askotan, aldatu egiten da"

Azpeitiarrak Kopako bi final jokatu zituen talde txuri-urdinarekin, 1987an eta 1988an, eta txapeldun izan zen 1987an, Zaragozan, finalerdietan Athletic kanporatuta; orain, finalerako txartel bat jokoan jarriko duen derbiaz hitz egin du EITBrekin. 

