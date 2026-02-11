Copa del Rey
Juanan Larrañaga: "Parece que la Real está mejor, pero el derbi suele cambiar un poco esa situación"

Euskaraz irakurri: Juanan Larrañaga: "Badirudi Reala hobeto dagoela, baina Athletic, etxean, askotan, aldatu egiten da"
El azpeitiarra jugó dos finales de Copa con el equipo txuri-urdin, en 1987 y 1988, y se proclamó campeón de la de 1987, en Zaragoza, tras eliminar al Athletic en semifinales; ahora, ha contado a EITB sus impresiones sobre el derbi que pone en juego un billete para la final.

Real Sociedad Copa del Rey Derbi Vasco

