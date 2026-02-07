Sansek bolada txarra eten du Andorran (1-2)
Donostiako taldeak jaitsiera postuetatik ihes egin du, behin-behinean, Gorosabelen eta Carreraren golei esker.
Sansek sei jardunaldiz jarraian irabazi gabe izan duen bolada txarra eten du gaur, eta sailkapeneko beheko aldea estutu du Andorra 1-2 garaituta. Donostiako taldeak jaitsiera postuetatik ihes egin du, behin-behinean, Gorosabelen eta Carreraren golei esker.
Gauzak azkar jarri dira euskal taldearen alde. 10. minutuan, Alvaro Martinek zelai erdian galdu du baloia. Ibai Aguirrek Gorka Gorosabeli eman dio baloia pase on batekin eta hark ez du barkatu atezainaren aurrean (0-1).
Etxeko taldearen erreakzioa berehala iritsi da, eta 16. minutuan, Jastin Garciak Arana gainditu du, markagailuan berdinketa jarriz berriz (1-1).
1-1ekotik aurrera, Andorrak hobera egin du zelaian. Alvaro Martin bigarrena sartzear izan da, baina Aranak jaurtiketa baztertu du hankekin.
Efe Akmanen galerak baloiarekin jokatzean bakarrik utzi du Astiazaran, baina Sanseko muturrak ez du errematearekin asmatu.
Bigarren zatian, Astiazaran atezainaren aurrean bakarrik geratu da eta, dena alde zuela, baloia langa gainetik bidali du.
Txuri-urdinek Andorraren akatsak aprobetxatu dituzte eta Gorka Carrerak garaipenaren gola sartu du 76. minutuan 1-2koa jartzeko.
Matarazzo: “Oso berezia da finalerdietan Athleticen aurkako derbia izatea”
Pellegrino Matarazzoren adierazpenak, Errege Kopako finalerdietan Athleticen aurka jokatuko duten derbiari buruz.
Realak zaplaztekoa jaso du luzapenean eta finalerdien atarian geratu da (0-1)
Arturo Ruizen jokalariek partidako aukerarik argiena izan dute norgehiagokaren azken minutuetan, baina Pardok jaurtitako penaltia Maria Lopez Badalonako atezainak gelditu du. Luzapenaren bigarren zatian, Pinillosek kanporaketa erabaki duen gola sartu du.
Jon Martin: “Ez gara oso ondo hasi, baina azken unera arte lanean jarraitu dugu eta irabazi egin dugu”
Reala Errege Kopako finalerdietarako sailkatu da Alavesi Mendizorrozan 2-3 irabazi ostean. Jon Martinek azaldu duenez, ez dira nahi bezain ondo hasi, baina egoerari buelta emateko gai izan dira, azken unera arte borrokatu dute eta lan horri esker lortu dute garaipena.
Brais Mendezek bi partidako zigorra bete beharko du, epaileak San Mameseko derbian txartel gorria erakutsi ondoren
Realak alegazioak aurkeztu zituen txartel gorria "bidegabekeriatzat" jo ondoren, baina batzordeak ez ditu kontuan hartu eta jokalaria zigortu du. Horrela, Braisek ezin izango du Elxen eta Real Madrilen kontra jokatu.
Pellegrino Matarazzo Realeko entrenatzailea: “Oso kontziente gara Kopak daukan garrantziaz”
“Oso kontziente gara Kopak daukan garrantziaz, oso emozionatuta gaude biharko partidarako”, argitu du talde txuri-urdinaren entrenatzaileak, eta “gure lehenengo finala” bezala definitu du Alavesen aurkako partida. Gainera, Matarazzok Alavesen jokalari onenak espero ditu: “Deskantsatzeko bi egun gehiago izan dituzte, eta, beraz, ez dute aldaketarik egiteko beharrik”.
Erik Bretos: "Europan egoteko borrokan izango gara"
Erik Bretos Realaren kirol-zuzendariak prentsaurrekoa eman du astearte goizean Zubietan, neguko merkatuan egindako mugimenduak aztertzeko, eta denboraldiaren bigarren zatia nola ikusten duen azaltzeko.
Wesleyk Iñigo Martinezek emandako gomendioak aipatu ditu Realera etortzeko arrazoien artean
Realak Wesleyren aurkezpen ofiziala egin du Donostian. Wesley Gassovak atzo egin zuen debuta, San Mamesen. Utzita etorri da Saudi Arabiako Al Nassr taldetik Realera.
Zubeldia: "Uste dut taldeak gehiago merezi zuela, eta ez zela txartel gorria"
Igor Zubeldia Realeko jokalariaren adierazpenak, San Mameseko derbia amaitutakoan.
Realak puntu baliotsua eskuratu du Costa Adeje Teneriferen aurka (1-1)
Realak 1-1 berdindu du Costa Adeje Teneriferen aurka F Moeve Ligako 18. jardunaldian. Partidaren lehen zatia oso parekatua eta lehiatua izan da. Etxekoek gola sartu dute 17. minutuan, baina txuri-urdinek 10 minutu geroago berdindu dute markagailua, Aparicioren gol bati esker.