HYPERMOTION LIGA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Sansek bolada txarra eten du Andorran (1-2)

Donostiako taldeak jaitsiera postuetatik ihes egin du, behin-behinean, Gorosabelen eta Carreraren golei esker.

Andorra-Sanse
Andorra vs Real Sociedad B. Argazkia: @RSZubieta
author image

EITB

Azken eguneratzea

Sansek sei jardunaldiz jarraian irabazi gabe izan duen bolada txarra eten du gaur, eta sailkapeneko beheko aldea estutu du Andorra 1-2 garaituta. Donostiako taldeak jaitsiera postuetatik ihes egin du, behin-behinean, Gorosabelen eta Carreraren golei esker.

Gauzak azkar jarri dira euskal taldearen alde. 10. minutuan, Alvaro Martinek zelai erdian galdu du baloia. Ibai Aguirrek Gorka Gorosabeli eman dio baloia pase on batekin eta hark ez du barkatu atezainaren aurrean (0-1).

Etxeko taldearen erreakzioa berehala iritsi da, eta 16. minutuan, Jastin Garciak Arana gainditu du, markagailuan berdinketa jarriz berriz (1-1).

1-1ekotik aurrera, Andorrak hobera egin du zelaian. Alvaro Martin bigarrena sartzear izan da, baina Aranak jaurtiketa baztertu du hankekin.

Efe Akmanen galerak baloiarekin jokatzean bakarrik utzi du Astiazaran, baina Sanseko muturrak ez du errematearekin asmatu.

Bigarren zatian, Astiazaran atezainaren aurrean bakarrik geratu da eta, dena alde zuela, baloia langa gainetik bidali du.

Txuri-urdinek Andorraren akatsak aprobetxatu dituzte eta Gorka Carrerak garaipenaren gola sartu du 76. minutuan 1-2koa jartzeko.

Futbola Real Sociedad Hypermotion Liga Golak

Zure interesekoa izan daiteke

Matarazzo rueda de prensa cuartos Copa
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Pellegrino Matarazzo Realeko entrenatzailea: “Oso kontziente gara Kopak daukan garrantziaz”

“Oso kontziente gara Kopak daukan garrantziaz, oso emozionatuta gaude biharko partidarako”, argitu du talde txuri-urdinaren entrenatzaileak, eta “gure lehenengo finala” bezala definitu du Alavesen aurkako partida. Gainera, Matarazzok Alavesen jokalari onenak espero ditu: “Deskantsatzeko bi egun gehiago izan dituzte, eta, beraz, ez dute aldaketarik egiteko beharrik”. 

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X