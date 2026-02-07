LALIGA HYPERMOTION
El Sanse rompe su racha negativa ante el Andorra (1-2)

Los goles de Gorosabel y Carrera han permitido al equipo donostiarra huir de la zona del descenso momentáneamente.
Andorra-Sanse
Andorra vs. Real Sociedad B. Foto: @RSZubieta
Euskaraz irakurri: Sansek bolada txarra eten du Andorraren aurka (1-2)
author image

EITB

Última actualización

La Real Sociedad B ha roto su racha negativa de seis jornadas consecutivas sin ganar y aprieta la zona baja de la clasificación después de vencer por 1-2 a un Andorra. Los goles de Gorosabel y Carrera han permitido al equipo donostiarra huir de la zona del descenso momentáneamente.

Las cosas se han puesto a favor del equipo vasco rápidamente. En el minuto 10, una pérdida de Álvaro Martín en el medio del campo la ha aprovechado Ibai Aguirre para asistir, con un buen pase en profundidad, a Gorka Gorosabel y esté no ha perdonado delante de 'Yaako' (0-1).

La reacción del equipo local no ha tardado en llegar, y en el minuto 16, Jastin García ha batido a Arana con un chute raso (1-1).

A partir del 1-1, el Andorra ha mejorado en el terreno de juego. Álvaro Martín ha estado a punto de marcar el doblete, pero Arana ha rechazado el disparo con los pies.

Una pérdida de Efe Akman en la salida del balón ha dejado sólo a Astiazaran, pero el extremo del Sanse no ha llegado a rematar.

En la reanudación, Astiazaran se ha quedado totalmente sólo delante del portero e incomprensiblemente ha enviado el balón por encima del larguero bastante desviado.

Los txuri-urdin han sabido aprovechar los errores del Andorra y Gorka Carrera ha marcado el gol de la victoria para situar el 1-2 en el minuto 76.

