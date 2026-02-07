El Sanse rompe su racha negativa ante el Andorra (1-2)

A partir del 1-1, el Andorra ha mejorado en el terreno de juego. Álvaro Martín ha estado a punto de marcar el doblete, pero Arana ha rechazado el disparo con los pies.

Una pérdida de Efe Akman en la salida del balón ha dejado sólo a Astiazaran, pero el extremo del Sanse no ha llegado a rematar.

En la reanudación, Astiazaran se ha quedado totalmente sólo delante del portero e incomprensiblemente ha enviado el balón por encima del larguero bastante desviado.

Los txuri-urdin han sabido aprovechar los errores del Andorra y Gorka Carrera ha marcado el gol de la victoria para situar el 1-2 en el minuto 76.