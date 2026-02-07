Matarazzoren Realak geldiezin jarraitzen du (3-1)
Realak 3-1 irabazi du Elxen aurka larunbat honetan Anoetan jokatu den EA Sports Ligako 23. Jardunaldiko partidan. Sucicen, Oyarzabalen eta Oskarssonen golekin, porrotik gabe jarraitzen du talde txuri-urdinak entrenatzaile berria etorri zenetik.
Partida sugar gutxirekin hasi da, inork arrisku handiegirik hartu nahi ez zuelarik, eta zati handi batean kanpoko talde izan da nagusi jokoan. Hala, haiena izan da partidako lehen aukera argia, Da Silvaren eskutik, baina Remirok geldiketa bikaina egin du.
24. minutuan iritsi da txuri-urdinen erantzuna. Kontraeraso azkar batekin Elxen areara heldu dira, eta Sucicek, lehen jaurtiketan asmatu ez badu ere, bigarrenean ondo kokatu du baloia eta markagailua ireki du (1-0). Tamalez, ia jarraian zelaia utzi behar izan du min hartuta.
Ordu erdia pasata Oyarzabal oso adi egon da Netok atezainari emandako pase kaskar bat erdibidean lapurtzeko. Atea hutsik zuelarik, kapitainak 2-0ekoa sartu du.
Atsedenaldira abantaila onarekin joango zirela zirudienean, Da Silvak kontraeraso bat aprobetxatu du gola sartu eta abantaila murrizteko. Zelaian ikusten ari zena kontuan izanda, merezitako gola izan da (2-1).
Aldageletatik bueltan, Elx berdinketa sartzeko zorian egon da, baina Remiro erraldoi bilakatu da berriz jaurtiketa oztopatzeko. Era berean, Pablo Marinek Realaren hirugarren gola sartu du, baina epaileak baliorik gabe utzi du jokoz kanpokoagatik.
Baina Reala jokoan agintzen ari zen dagoeneko, eta erasora jo du etengabe. Hala, Oyarzabalek gertu izan du bere bigarren gola, baina gora joan zaio. Horrez gain, Ochiengek debuta egin du lehen taldearekin.
Gol aukerak ugariak izan dira, baina Oskarsson izan da taldeari garaipena eman dion 3-1ekoa sartu duena. Matarazzoren agindupean, galdu gabe jarraitzen du Realak, eta Europako postuetatik gertuago dago.
Gorrotxategi: "Futbola boladak dira, eta orain momentu oso onean gaude"
Realeko jokalariak Elxen aurka lortutako garaipenaz (3-1) hitz egin du, EA Sports Ligako 23. jardunaldian.
Sansek bolada txarra eten du Andorran (1-2)
Donostiako taldeak jaitsiera postuetatik ihes egin du, behin-behinean, Gorosabelen eta Carreraren golei esker.
Matarazzo: “Oso berezia da finalerdietan Athleticen aurkako derbia izatea”
Pellegrino Matarazzoren adierazpenak, Errege Kopako finalerdietan Athleticen aurka jokatuko duten derbiari buruz.
Realak zaplaztekoa jaso du luzapenean eta finalerdien atarian geratu da (0-1)
Arturo Ruizen jokalariek partidako aukerarik argiena izan dute norgehiagokaren azken minutuetan, baina Pardok jaurtitako penaltia Maria Lopez Badalonako atezainak gelditu du. Luzapenaren bigarren zatian, Pinillosek kanporaketa erabaki duen gola sartu du.
Jon Martin: “Ez gara oso ondo hasi, baina azken unera arte lanean jarraitu dugu eta irabazi egin dugu”
Reala Errege Kopako finalerdietarako sailkatu da Alavesi Mendizorrozan 2-3 irabazi ostean. Jon Martinek azaldu duenez, ez dira nahi bezain ondo hasi, baina egoerari buelta emateko gai izan dira, azken unera arte borrokatu dute eta lan horri esker lortu dute garaipena.
Brais Mendezek bi partidako zigorra bete beharko du, epaileak San Mameseko derbian txartel gorria erakutsi ondoren
Realak alegazioak aurkeztu zituen txartel gorria "bidegabekeriatzat" jo ondoren, baina batzordeak ez ditu kontuan hartu eta jokalaria zigortu du. Horrela, Braisek ezin izango du Elxen eta Real Madrilen kontra jokatu.
Pellegrino Matarazzo Realeko entrenatzailea: “Oso kontziente gara Kopak daukan garrantziaz”
“Oso kontziente gara Kopak daukan garrantziaz, oso emozionatuta gaude biharko partidarako”, argitu du talde txuri-urdinaren entrenatzaileak, eta “gure lehenengo finala” bezala definitu du Alavesen aurkako partida. Gainera, Matarazzok Alavesen jokalari onenak espero ditu: “Deskantsatzeko bi egun gehiago izan dituzte, eta, beraz, ez dute aldaketarik egiteko beharrik”.
Erik Bretos: "Europan egoteko borrokan izango gara"
Erik Bretos Realaren kirol-zuzendariak prentsaurrekoa eman du astearte goizean Zubietan, neguko merkatuan egindako mugimenduak aztertzeko, eta denboraldiaren bigarren zatia nola ikusten duen azaltzeko.
Wesleyk Iñigo Martinezek emandako gomendioak aipatu ditu Realera etortzeko arrazoien artean
Realak Wesleyren aurkezpen ofiziala egin du Donostian. Wesley Gassovak atzo egin zuen debuta, San Mamesen. Utzita etorri da Saudi Arabiako Al Nassr taldetik Realera.