Matarazzoren Realak geldiezin jarraitzen du (3-1)

3-1 irabazi dio talde txuri-urdinak Elxi, Sucicen, Oyarzabalen eta Oskarssonen golekin, eta porrotik gabe jarraitzen du entrenatzaile berria etorri zenetik.
SAN SEBASTIÁN, 07/02/2026.- El delantero de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal (2i) celebra el segundo gol de su equipo durante el partido de LaLiga entre la Real Sociedad y el Elche, este sábado en el estadio de Anoeta. EFE/ Javier Etxezarreta
Realeko jokalariak gol bat ospatzen. Argazkia: EFE
author image

I. G. A. | EITB

Azken eguneratzea

Realak 3-1 irabazi du Elxen aurka larunbat honetan Anoetan jokatu den EA Sports Ligako 23. Jardunaldiko partidan. Sucicen, Oyarzabalen eta Oskarssonen golekin, porrotik gabe jarraitzen du  talde txuri-urdinak entrenatzaile berria etorri zenetik.

Partida sugar gutxirekin hasi da, inork arrisku handiegirik hartu nahi ez zuelarik, eta zati handi batean kanpoko talde izan da nagusi jokoan. Hala, haiena izan da partidako lehen aukera argia, Da Silvaren eskutik, baina Remirok geldiketa bikaina egin du.

24. minutuan iritsi da txuri-urdinen erantzuna. Kontraeraso azkar batekin Elxen areara heldu dira, eta Sucicek, lehen jaurtiketan asmatu ez badu ere, bigarrenean ondo kokatu du baloia eta markagailua ireki du (1-0). Tamalez, ia jarraian zelaia utzi behar izan du min hartuta.

Ordu erdia pasata Oyarzabal oso adi egon da Netok atezainari emandako pase kaskar bat erdibidean lapurtzeko. Atea hutsik zuelarik, kapitainak 2-0ekoa sartu du.

Atsedenaldira abantaila onarekin joango zirela zirudienean, Da Silvak kontraeraso bat aprobetxatu du gola sartu eta abantaila murrizteko. Zelaian ikusten ari zena kontuan izanda, merezitako gola izan da (2-1).

Aldageletatik bueltan, Elx berdinketa sartzeko zorian egon da, baina Remiro erraldoi bilakatu da berriz jaurtiketa oztopatzeko. Era berean, Pablo Marinek Realaren hirugarren gola sartu du, baina epaileak baliorik gabe utzi du jokoz kanpokoagatik.

Baina Reala jokoan agintzen ari zen dagoeneko, eta erasora jo du etengabe. Hala, Oyarzabalek gertu izan du bere bigarren gola, baina gora joan zaio. Horrez gain, Ochiengek debuta egin du lehen taldearekin.

Gol aukerak ugariak izan dira, baina Oskarsson izan da taldeari garaipena eman dion 3-1ekoa sartu duena. Matarazzoren agindupean, galdu gabe jarraitzen du Realak, eta Europako postuetatik gertuago dago.

Futbola Real Sociedad EA Sports Liga Golak

