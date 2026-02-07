La Real de Matarazzo sigue imparable (3-1)

El partido ha comenzado con poca chispa, sin que nadie quisiera arriesgar demasiado y con gran parte del juego dominado por el equipo visitante, siendo la de ellos la primera ocasión clara del partido, de la mano de Da Silva, evitada con una gran parada de Remiro.

En el minuto 24 ha llegado la respuesta de los txuri-urdin, que con un rápido contragolpe han llegado al área del Elche y Sucic, aunque no ha acertado en el primer disparo, en el segundo ha colocado bien el balón y ha abierto el marcador (1-0).