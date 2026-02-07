LaLiga EA Sports

La Real de Matarazzo sigue imparable (3-1)

El equipo txuri-urdin ha ganado 3-1 al Elche, con goles de Sucic, Oyarzabal y Oskarsson, y sigue sin caer desde que vino el nuevo entrenador.
SAN SEBASTIÁN, 07/02/2026.- El delantero de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal (2i) celebra el segundo gol de su equipo durante el partido de LaLiga entre la Real Sociedad y el Elche, este sábado en el estadio de Anoeta. EFE/ Javier Etxezarreta
Jugadores de la Real celebrando un gol. Foto: EFE
La Real Sociedad ha ganado 3-1 al Elche en el partido correspondiente a la 23ª Jornada de LaLiga EA Sports disputado este sábado en Anoeta. Con goles de Sucic, Oyarzabal y Oskarsson, el equipo txuri-urdin sigue sin caer desde que llegó el nuevo entrenador.

El partido ha comenzado con poca chispa, sin que nadie quisiera arriesgar demasiado y con gran parte del juego dominado por el equipo visitante, siendo la de ellos la primera ocasión clara del partido, de la mano de Da Silva, evitada con una gran parada de Remiro.

En el minuto 24 ha llegado la respuesta de los txuri-urdin, que con un rápido contragolpe han llegado al área del Elche y Sucic, aunque no ha acertado en el primer disparo, en el segundo ha colocado bien el balón y ha abierto el marcador (1-0).

Pasada la media hora Oyarzabal estuvo muy atento para robar a medio camino un pésimo pase de Neto al portero, y con la portería vacía, el capitán ha marcado el 2-0.

Cuando parecía que se iban al descanso con una buena ventaja, Da Silva ha aprovechado un contragolpe para marcar y recortarla.

A la vuelta de vestuarios, el Elche ha estado a punto de empatar, pero Remiro se ha vuelto a convertir en un gigante para taponar el disparo y Pablo Marín ha marcado el tercer gol de la Real, pero el árbitro lo ha anulado por fuera de juego.

Pero la Real ya mandaba en el juego y no ha parado de atacar, de forma que Oyarzabal ha tenido cerca su segundo gol, pero se le ha ido arriba. Además, Ochieng ha debutado con el primer equipo.

Las ocasiones de gol han sido numerosas, pero ha sido Oskarsson el que ha marcado el 3-1 que ha dado la victoria al equipo. Bajo las órdenes de Matarazzo, la Real sigue invicta y está más cerca de los puestos europeos.

