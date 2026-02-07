La Real de Matarazzo sigue imparable (3-1)
La Real Sociedad ha ganado 3-1 al Elche en el partido correspondiente a la 23ª Jornada de LaLiga EA Sports disputado este sábado en Anoeta. Con goles de Sucic, Oyarzabal y Oskarsson, el equipo txuri-urdin sigue sin caer desde que llegó el nuevo entrenador.
El partido ha comenzado con poca chispa, sin que nadie quisiera arriesgar demasiado y con gran parte del juego dominado por el equipo visitante, siendo la de ellos la primera ocasión clara del partido, de la mano de Da Silva, evitada con una gran parada de Remiro.
En el minuto 24 ha llegado la respuesta de los txuri-urdin, que con un rápido contragolpe han llegado al área del Elche y Sucic, aunque no ha acertado en el primer disparo, en el segundo ha colocado bien el balón y ha abierto el marcador (1-0).
Pasada la media hora Oyarzabal estuvo muy atento para robar a medio camino un pésimo pase de Neto al portero, y con la portería vacía, el capitán ha marcado el 2-0.
Cuando parecía que se iban al descanso con una buena ventaja, Da Silva ha aprovechado un contragolpe para marcar y recortarla.
A la vuelta de vestuarios, el Elche ha estado a punto de empatar, pero Remiro se ha vuelto a convertir en un gigante para taponar el disparo y Pablo Marín ha marcado el tercer gol de la Real, pero el árbitro lo ha anulado por fuera de juego.
Pero la Real ya mandaba en el juego y no ha parado de atacar, de forma que Oyarzabal ha tenido cerca su segundo gol, pero se le ha ido arriba. Además, Ochieng ha debutado con el primer equipo.
Las ocasiones de gol han sido numerosas, pero ha sido Oskarsson el que ha marcado el 3-1 que ha dado la victoria al equipo. Bajo las órdenes de Matarazzo, la Real sigue invicta y está más cerca de los puestos europeos.
Te puede interesar
Gorrotxategi: "El fútbol son rachas, y ahora estamos en un gran momento"
El jugador de la Real Sociedad ha hablado de su victoria ante el Elche (3-1) en la 23ª jornada de LaLiga EA Sports (declaraciones en euskera).
El Sanse rompe su racha negativa ante el Andorra (1-2)
Los goles de Gorosabel y Carrera han permitido al equipo donostiarra huir de la zona del descenso momentáneamente.
Matarazzo: "Es muy especial tener un derbi contra el Athletic en semifinales"
Declaraciones de Pellegrino Matarazzo sobre el derbi que les enfrentará al Athletic en las semifinales de la Copa del Rey.
La Real recibe un jarro de agua fría en la prórroga y se queda a las puertas de semifinales (0-1)
Las pupilas de Arturo Ruiz han gozado de la oportunidad más clara del partido en los últimos minutos del choque, pero el penalti lanzado por Pardo lo ha detenido la portera del Badalona, María López. En la segunda parte de la prórroga, Pinillos ha metido el tanto que ha decantado la eliminatoria.
Remiro: “Tenemos que seguir en esta dinámica, en esta ola; estamos con ganas y con ilusión”
La Real se ha clasificado para las semifinales de Copa tras ganar 2-3 al Alavés, en Mendizorroza. Según ha contado Alex Remiro, “El descanso ha sido determinante, hemos corregido las cosas que estábamos haciendo mal”, contento con la victoria, pero centrado en los siguientes retos.
Dos partidos de sanción para Brais Méndez por su expulsión en el derbi de San Mamés
La Real presentó alegaciones por una tarjeta roja que tachó de "escándalosa", pero el comité no las ha tenido en cuenta y ha sancionado al jugador. Así, Brais será baja en los encuentros ante el Elche CF y el Real Madrid.
Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad: “Somos muy conscientes de la importancia de la Copa“
El técnico del conjunto txuri-urdin ha aclarado: “Somos muy conscientes de la importancia de la Copa, estamos muy emocionados para el partido de mañana” y define el partido ante el Alavés como “nuestra primera final”. Además, Matarazzo espera a los mejores jugadores del conjunto babazorro, “han tenido dos días más para descansar, por tanto, no tienen que rotar”.
Erik Bretos: "Vamos a pelear por estar en Europa"
El director deportivo de la Real Sociedad, Erik Bretos, ha ofrecido este martes por la mañana una rueda de prensa en Zubieta para analizar los movimientos realizados en el mercado de invierno, y explicar cómo ve la segunda parte de la temporada.
Wesley cita los consejos de Iñigo Martínez entre las razones para venir a la Real
La Real Sociedad ha realizado la presentación oficial de Wesley Gassova, que ayer debutó en San Mamés y ha venido cedido al equipo txuri-urdin procedente del Al Nassr saudí.