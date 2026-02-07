Reala vs Elx (3-1)
Gorrotxategi: "Futbola boladak dira, eta orain momentu oso onean gaude"

Jon Gorrotxategi
18:00 - 20:00
Jon Gorrotxategi. Argazkia: EITB
EITB

Realeko jokalariak Elxen aurka lortutako garaipenaz (3-1) hitz egin du, EA Sports Ligako 23. jardunaldian.

Futbola Real Sociedad Anoeta EA Sports Liga

Matarazzo rueda de prensa cuartos Copa
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Pellegrino Matarazzo Realeko entrenatzailea: “Oso kontziente gara Kopak daukan garrantziaz”

“Oso kontziente gara Kopak daukan garrantziaz, oso emozionatuta gaude biharko partidarako”, argitu du talde txuri-urdinaren entrenatzaileak, eta “gure lehenengo finala” bezala definitu du Alavesen aurkako partida. Gainera, Matarazzok Alavesen jokalari onenak espero ditu: “Deskantsatzeko bi egun gehiago izan dituzte, eta, beraz, ez dute aldaketarik egiteko beharrik”. 

