Gorrotxategi: "El fútbol son rachas, y ahora estamos en un gran momento"

El técnico del conjunto txuri-urdin ha aclarado: “Somos muy conscientes de la importancia de la Copa, estamos muy emocionados para el partido de mañana” y define el partido ante el Alavés como “nuestra primera final”. Además, Matarazzo espera a los mejores jugadores del conjunto babazorro, “han tenido dos días más para descansar, por tanto, no tienen que rotar”.