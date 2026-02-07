Real Sociedad vs Elche (3-1)
Gorrotxategi: "El fútbol son rachas, y ahora estamos en un gran momento"

Jon Gorrotxategi
Jon Gorrotxategi. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Gorrotxategi: "Futbola boladak dira, eta orain momentu oso onean gaude"
El jugador de la Real Sociedad ha hablado de su victoria ante el Elche (3-1) en la 23ª jornada de LaLiga EA Sports (declaraciones en euskera).

Fútbol Real Sociedad Anoeta LaLiga EA Sports

Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad: “Somos muy conscientes de la importancia de la Copa“

El técnico del conjunto txuri-urdin ha aclarado: “Somos muy conscientes de la importancia de la Copa, estamos muy emocionados para el partido de mañana” y define el partido ante el Alavés como “nuestra primera final”. Además, Matarazzo espera a los mejores jugadores del conjunto babazorro, “han tenido dos días más para descansar, por tanto, no tienen que rotar”.

