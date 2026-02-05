Realak zaplaztekoa jaso du luzapenean eta finalerdien atarian geratu da (0-1)
Arturo Ruizen jokalariek partidako aukerarik argiena izan dute norgehiagokaren azken minutuetan, baina Pardok jaurtitako penaltia Maria Lopez Badalonako atezainak gelditu du. Luzapenaren bigarren zatian, Pinillosek kanporaketa erabaki duen gola sartu du.
Realak 0-1 galdu du Levante Badalonaren aurka Erreginaren Kopako final-laurdenetan, Zubietan jokatutako neurketan. Partida itxia luzapenean erabaki da. Txuri-urdinek aldeko penalti bat izan dute norgehiagokaren azken minutuetan, baina ez dute abagunea aprobetxatu. Luzapenaren bigarren zatian, Pinillosek gola sartu eta Kataluniako taldea sailkatu du.
Presioa areatik gertu egin du Realak lehen minutuetan, eta baloia arearen inguruan lapurtzen saiatu da. Horrela, txuri-urdinak nolabaiteko arriskuarekin iritsi dira Maria Lopezen ate ingurura. Gainera, Ceciliaren gol bat baliorik gabe geratu da 8. minutuan jokoz kanpo zegoelako.
Arturo Ruizen neskek saiatzen jarraitu dute, baina lehen ordu erdia oso parekatua izan da, bai intentsitate aldetik bai jokoan, eta gol aukerak urriak izan dira. Gainera, Badalona hazten joan da lehen 45 minutuetan. Hasierako minutuetan gutxi irauten zion baloiak Kataluniako taldeari, baina minutuek aurrera egin ahala jabetza gehiago izan du.
Elene Guridik aukera ona izan du donostiarrak aurretik jartzeko, baina berriro ere jokoz kanpokoan erori da, eta jokaldia baliorik gabe geratu da, eta bere errematea kanpora bidali du. Handik gutxira, Guridi buruz egindako beste erremate batean saiatu da, baina oso desbideratuta joan zaio. Horrela, lehenengo zatia berdinketarekin eta golik gabe amaitu da.
Atsedenaldiaren ondotik, neurketa ez da aldatu eta oreka izan da nagusi. Hala ere, Badalonak pase sakon batean aurkitu du gola, Chamorrok baloia sarera bidali baitu zutoinean jo ostean, baina epaileak jokaldia baliorik gabe utzi du jokoz kanpo zegoelako. Jarraian, talde kataluniarrak abagune argia izan du, baina Celiak ez du errematean asmatu, Arrularen atea aurrean.
Badalonaren abisu serioen ondoren, talde gipuzkoarrak Bartzelonako taldea estutu du, baina azken metroetan ere asmatu ezinik ibili da. Partida luzapenera iritsi behar zela zirudienean, epaileak Lavogezi egindako penaltia adierazi du, amaierarako hiru minutu falta zirela. Realeko jokalari frantziarra minutu gutxi batzuk lehenago zelairatu da. Jokaldia aztertu ondoren, Badalonak eskatuta, epaileak bere erabakia berretsi du. Bazirudien partida desorekatuko zuen jokaldia izango zela, baina Maria Lopezek gelditu egin du Pardoren jaurtiketa. Ondorioz, norgehiagoka luzapenera joan da.
Luzapenean, lehen 15 minutuak aukera aipagarririk gabe amaitu dira. Bigarren zatian, ordea, Pardok zutoinera bidali du baloi bat lehen minutuetan, eta jarraian epaileak jokaldia aztertu du Badalonako atzelari batek area barruan baloia eskuarekin ukitu duelakoan, baina azkenean ez du deus adierazi ikusi jokaldian.
Handik gutxira iritsi da zaplaztekoa Realarentzat hegaletik egindako jokaldi bikain batean. Itziar Pinillos Badalonaren hegalekoak gola egin du bigarren zutoinean. Talde kataluniarraren barnekaldia erdiraketa batekin bukatu da, lehen zutoinean aldaratzea izan ondoren, baloia hilda geratu da eta Pinillosek ez du barkatu bigarren zutoinean, eta 0-1ekoa jarri du markagailuan. Reala berdinketa lortzen saiatu da, baina ez du lortu. Lavogezen burukada bat, langa gainetik joan da, txuri-urdinen aukerarik argienean.
- Fitxa teknikoa:
- Reala: Arrula; Ramirez (Rodriguez Herrero, 66. min), Florentino, Aparicio, Vicente; Uria (Lavogez, 84. min), Guridi (Egiguren, 55. min), Cahynova, Marcos (Agirrezabala, 55. min); Jacinto eta Eizagirre (Pardo, 66. min).
1 - Badalona Women: Maria Lopez, Barclais, Cubedo, Majarin, Pinillos; Navarro (Llompart, 46. min), Anda Gonzalez (Junge Pedersen, 90+4. min), Carmona; Banini (Jankovska, 71. min), Kullashi (Chamorro, 46. min) eta Julve (Sanchez, 90+4. min).
Gola: 0-1, 113. min: Itziar Pinillos.
Epailea: Alicia Espinosa madrildarra. Txartel horia atera die Realeko Vicenteri eta Badalonako Barclaisi.
Nabarmentzekoa: Zubieta estadioan jokatutako Erreginaren Kopako final-laurdenetako kanporaketako partida bakarrera ehunka zaleren aurrean.
Jon Martin: “Ez gara oso ondo hasi, baina azken unera arte lanean jarraitu dugu eta irabazi egin dugu”
Reala Errege Kopako finalerdietarako sailkatu da Alavesi Mendizorrozan 2-3 irabazi ostean. Jon Martinek azaldu duenez, ez dira nahi bezain ondo hasi, baina egoerari buelta emateko gai izan dira, azken unera arte borrokatu dute eta lan horri esker lortu dute garaipena.
Brais Mendezek bi partidako zigorra bete beharko du, epaileak San Mameseko derbian txartel gorria erakutsi ondoren
Realak alegazioak aurkeztu zituen txartel gorria "bidegabekeriatzat" jo ondoren, baina batzordeak ez ditu kontuan hartu eta jokalaria zigortu du. Horrela, Braisek ezin izango du Elxen eta Real Madrilen kontra jokatu.
Pellegrino Matarazzo Realeko entrenatzailea: “Oso kontziente gara Kopak daukan garrantziaz”
“Oso kontziente gara Kopak daukan garrantziaz, oso emozionatuta gaude biharko partidarako”, argitu du talde txuri-urdinaren entrenatzaileak, eta “gure lehenengo finala” bezala definitu du Alavesen aurkako partida. Gainera, Matarazzok Alavesen jokalari onenak espero ditu: “Deskantsatzeko bi egun gehiago izan dituzte, eta, beraz, ez dute aldaketarik egiteko beharrik”.
Erik Bretos: "Europan egoteko borrokan izango gara"
Erik Bretos Realaren kirol-zuzendariak prentsaurrekoa eman du astearte goizean Zubietan, neguko merkatuan egindako mugimenduak aztertzeko, eta denboraldiaren bigarren zatia nola ikusten duen azaltzeko.
Wesleyk Iñigo Martinezek emandako gomendioak aipatu ditu Realera etortzeko arrazoien artean
Realak Wesleyren aurkezpen ofiziala egin du Donostian. Wesley Gassovak atzo egin zuen debuta, San Mamesen. Utzita etorri da Saudi Arabiako Al Nassr taldetik Realera.
Zubeldia: "Uste dut taldeak gehiago merezi zuela, eta ez zela txartel gorria"
Igor Zubeldia Realeko jokalariaren adierazpenak, San Mameseko derbia amaitutakoan.
Realak puntu baliotsua eskuratu du Costa Adeje Teneriferen aurka (1-1)
Realak 1-1 berdindu du Costa Adeje Teneriferen aurka F Moeve Ligako 18. jardunaldian. Partidaren lehen zatia oso parekatua eta lehiatua izan da. Etxekoek gola sartu dute 17. minutuan, baina txuri-urdinek 10 minutu geroago berdindu dute markagailua, Aparicioren gol bati esker.
Wesleyk utzita jokatuko du Realean
Bi hegaletan trebea den 20 urteko brasildarrak denboraldi amaierara arte jokatuko du talde txuri-urdinean utzita, 12 milioi euroren truke erosteko aukerarekin.
Sansek berdindu egin du Las Palmasen aurka, markagailuan aurrea hartu ostean (1-1)
Carrerak egindako golak aurretik jarri du markagailuan etxeko taldea, baina Kirianek 1-1ekoa egin du bost minutu geroago.