La Real ha comenzado mandando con la presión alta e intentando robar el esférico cerca del área rival. Así, las txuri-urdin han llegado con cierto peligro a la portería defendida por María López en los primeros minutos del choque. Además, un gol de Cecilia ha sido anulado por fuera de juego en el minuto 8.

Las de Arturo Ruiz han seguido intentándolo, pero la primera media hora ha resultado ser muy igualada, tanto en intensidad como en juego, y las oportunidades de gol han sido escasas. Además, el Badalona ha ido claramente de menos a más en los primeros 45 minutos. En los primeros minutos le duraba poco el balón al equipo catalán, pero con el paso de los minutos ha gozado de más posesión.

Elene Guridi ha tenido una buena ocasión para adelantar a las donostiarras, pero de nuevo ha caído en fuera de juego y la jugada estaba invalidada, a pesar de haber rematado fuera. Poco después, Guridi lo ha intentado en otro remate de cabeza, que se le ha ido muy desviado. De esta manera, el primer tiempo ha terminado en tablas y sin goles.

En la reanudación la tónica del encuentro no ha variado y la igualdad ha sido máxima. El Badalona han encontrado el gol en un pase interior, que Chamorro ha aprovechado para enviar el balón a la red tras tocar en el palo, pero el tanto ha sido anulado por fuera de juego. Acto seguido el conjunto catalán ha tenido una clara ocasión, pero Celia no ha acertado en un remate franco, a pocos metros de la meta defendida por Arrula.

Tras los serios avisos de Badalona, el conjunto guipuzcoano ha espabilado y ha achuchado al equipo barcelonés, pero sin acertar en los últimos metros. Tras unos minutos de toma y daca, y cuando el encuentro parecía abocado a la prórroga, la colegiada ha pitado penalti sobre la francesa Lavogez, que había saltado al césped pocos minutos antes, a tres minutos para el final. Tras revisar la jugada, a petición del Badalona, la arbitra se ha reafirmado en su decisión. Parecía que iba ser la jugada que iba desequilibrar el cerrado partido, pero María López ha detenido el lanzamiento de Pardo. En consecuencia, el encuentro se ha ido a la prórroga.

En el tiempo extra, los primeros 15 minutos han transcurrido sin ocasiones reseñables. En el segundo tiempo de la prórroga, sin embargo, Pardo ha estrellado un balón en el palo en los primeros minutos, y la jugada ha sido revisada posteriormente por una posible mano de una defensa del Badalona dentro del área, pero la colegiada no ha apreciado nada punible en la jugada.

Poco después ha llegado el mazazo para la Real en una excelente jugada por la banda ha sido culminada por Itziar Pinillos en el segundo palo. La atacante del conjunto catalán ha ganado línea de fondo y su centro tras ser rechazado en el primer palo ha quedado muerto para el remate de la lateral, que no ha perdonado y ha puesto el 0-1 en el marcador. La Real ha tratado de empatar, pero no lo ha conseguido. Un cabezazo de Lavogez, que se ha ido por encima del larguero, ha sido la ocasión más clara del conjunto txuri-urdin.