La Real recibe un jarro de agua fría en la prórroga y se queda a las puertas de semifinales (0-1)
Las pupilas de Arturo Ruiz han gozado de la oportunidad más clara del partido en los últimos minutos del choque, pero el penalti lanzado por Pardo lo ha detenido la portera del Badalona, María López. En la segunda parte de la prórroga, Pinillos ha metido el tanto que ha decantado la eliminatoria.
La Real Sociedad ha perdido 0-1 ante el Levante Badalona en los cuartos de final de la Copa de la Reina, en una eliminatoria a partido único disputado en Zubieta. El cerrado encuentro se ha resuelto en la prórroga tras desperdiciar las txuri-urdin un penalti en los minutos finales del choque. En la segunda parte del tiempo extra, Pinillos ha metido el gol que ha decidido la contienda, clasificando al equipo catalán.
La Real ha comenzado mandando con la presión alta e intentando robar el esférico cerca del área rival. Así, las txuri-urdin han llegado con cierto peligro a la portería defendida por María López en los primeros minutos del choque. Además, un gol de Cecilia ha sido anulado por fuera de juego en el minuto 8.
Las de Arturo Ruiz han seguido intentándolo, pero la primera media hora ha resultado ser muy igualada, tanto en intensidad como en juego, y las oportunidades de gol han sido escasas. Además, el Badalona ha ido claramente de menos a más en los primeros 45 minutos. En los primeros minutos le duraba poco el balón al equipo catalán, pero con el paso de los minutos ha gozado de más posesión.
Elene Guridi ha tenido una buena ocasión para adelantar a las donostiarras, pero de nuevo ha caído en fuera de juego y la jugada estaba invalidada, a pesar de haber rematado fuera. Poco después, Guridi lo ha intentado en otro remate de cabeza, que se le ha ido muy desviado. De esta manera, el primer tiempo ha terminado en tablas y sin goles.
En la reanudación la tónica del encuentro no ha variado y la igualdad ha sido máxima. El Badalona han encontrado el gol en un pase interior, que Chamorro ha aprovechado para enviar el balón a la red tras tocar en el palo, pero el tanto ha sido anulado por fuera de juego. Acto seguido el conjunto catalán ha tenido una clara ocasión, pero Celia no ha acertado en un remate franco, a pocos metros de la meta defendida por Arrula.
Tras los serios avisos de Badalona, el conjunto guipuzcoano ha espabilado y ha achuchado al equipo barcelonés, pero sin acertar en los últimos metros. Tras unos minutos de toma y daca, y cuando el encuentro parecía abocado a la prórroga, la colegiada ha pitado penalti sobre la francesa Lavogez, que había saltado al césped pocos minutos antes, a tres minutos para el final. Tras revisar la jugada, a petición del Badalona, la arbitra se ha reafirmado en su decisión. Parecía que iba ser la jugada que iba desequilibrar el cerrado partido, pero María López ha detenido el lanzamiento de Pardo. En consecuencia, el encuentro se ha ido a la prórroga.
En el tiempo extra, los primeros 15 minutos han transcurrido sin ocasiones reseñables. En el segundo tiempo de la prórroga, sin embargo, Pardo ha estrellado un balón en el palo en los primeros minutos, y la jugada ha sido revisada posteriormente por una posible mano de una defensa del Badalona dentro del área, pero la colegiada no ha apreciado nada punible en la jugada.
Poco después ha llegado el mazazo para la Real en una excelente jugada por la banda ha sido culminada por Itziar Pinillos en el segundo palo. La atacante del conjunto catalán ha ganado línea de fondo y su centro tras ser rechazado en el primer palo ha quedado muerto para el remate de la lateral, que no ha perdonado y ha puesto el 0-1 en el marcador. La Real ha tratado de empatar, pero no lo ha conseguido. Un cabezazo de Lavogez, que se ha ido por encima del larguero, ha sido la ocasión más clara del conjunto txuri-urdin.
- Ficha técnica:
0 - Real Sociedad: Arrula; Ramírez (Rodríguez Herrero, min. 66), Florentino, Aparicio, Vicente; Uria (Lavogez, min. 84), Guridi (Eguiguren, min. 55), Cahynova, Marcos (Agirrezabala, min. 55); Jacinto y Eizagirre (Pardo, min. 66).
1 - Badalona Women: María López, Barclais, Cubedo, Majarín, Pinillos; Navarro (Llompart, min. 46), Anda González (Junge Pedersen, min. 90+4), Carmona; Banini (Jankovska, min. 71), Kullashi (Chamorro, min. 46) y Julve (Sánchez, min. 90+4).
Gol: 0-1, m.113: Itziar Pinillos.
Arbitraje: Alicia Espinosa (Comité Madrileño). Tarjeta amarilla a Vicente, por las locales, y a Barclais, por las visitantes.
Incidencias: encuentro a partido único de la eliminatoria de cuartos de final de la Copa de la Reina disputado en el estadio Zubieta ante varios cientos de aficionados.
Te puede interesar
Remiro: “Tenemos que seguir en esta dinámica, en esta ola; estamos con ganas y con ilusión”
La Real se ha clasificado para las semifinales de Copa tras ganar 2-3 al Alavés, en Mendizorroza. Según ha contado Alex Remiro, “El descanso ha sido determinante, hemos corregido las cosas que estábamos haciendo mal”, contento con la victoria, pero centrado en los siguientes retos.
Dos partidos de sanción para Brais Méndez por su expulsión en el derbi de San Mamés
La Real presentó alegaciones por una tarjeta roja que tachó de "escándalosa", pero el comité no las ha tenido en cuenta y ha sancionado al jugador. Así, Brais será baja en los encuentros ante el Elche CF y el Real Madrid.
Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad: “Somos muy conscientes de la importancia de la Copa“
El técnico del conjunto txuri-urdin ha aclarado: “Somos muy conscientes de la importancia de la Copa, estamos muy emocionados para el partido de mañana” y define el partido ante el Alavés como “nuestra primera final”. Además, Matarazzo espera a los mejores jugadores del conjunto babazorro, “han tenido dos días más para descansar, por tanto, no tienen que rotar”.
Erik Bretos: "Vamos a pelear por estar en Europa"
El director deportivo de la Real Sociedad, Erik Bretos, ha ofrecido este martes por la mañana una rueda de prensa en Zubieta para analizar los movimientos realizados en el mercado de invierno, y explicar cómo ve la segunda parte de la temporada.
Wesley cita los consejos de Iñigo Martínez entre las razones para venir a la Real
La Real Sociedad ha realizado la presentación oficial de Wesley Gassova, que ayer debutó en San Mamés y ha venido cedido al equipo txuri-urdin procedente del Al Nassr saudí.
Aramburu: "Nos quedamos con la sensación de que estuvimos mejor"
Declaraciones del jugador de la Real Sociedad Jon Mikel Aramburu, después del empate a uno contra el Athletic en San Mamés.
La Real Sociedad suma un valioso punto ante el Costa Adeje Tenerife (1-1)
La Real Sociedad ha empatado 1-1 ante el Costa Adeje Tenerife en la jornada 18 de la Liga F Moeve. La primera parte del partido ha sido muy igualada y disputada; en el minuto 17 los rivales han marcado, pero diez minutos después Apari ha igualado el marcador.
Wesley llega cedido con opción de compra a la Real Sociedad
El equipo txuri-urdin ha alcanzado un acuerdo con el Al-Nassr por el extremo brasileño de 20 años, capaz de jugar en ambas bandas.
El Sanse termina en tablas después de golpear primero ante Las Palmas (1-1)
La Real Sociedad B y Las Palmas han empatado en Zubieta (1-1), con tantos en la segunda mitad de Carrera para los locales y Kirian para el equipo canario.