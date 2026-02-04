Brais Mendezek bi partidako zigorra bete beharko du, epaileak San Mameseko derbian txartel gorria erakutsi ondoren
Realak alegazioak aurkeztu zituen txartel gorria "bidegabekeriatzat" jo ondoren, baina batzordeak ez ditu kontuan hartu eta jokalaria zigortu du. Horrela, Braisek ezin izango du Elxen eta Real Madrilen kontra jokatu.
Brais Mendez Realeko jokalaria EA Sports Ligako 22. jardunaldiko Athleticen aurkako derbian egotzi zuen epaileak, eta orain Espainiako Futbol Federazioko Diziplina Batzordeak erdilari txuri-urdinari bi partidako zigorra ezarri dio .
Guillermo Cuadra Fernandezek txartel gorria erakutsi zion Brais Mendezi 83 minutuan , Aitor Paredes Athleticeko atzelariarekin izandako tirabira polemiko baten ondoren, eta Batzordeak zigor hori ezarri dio, "jokotik kanpo modu bortitzean gertatu zelako, eta jokoa geldituta edo ez zegoelako baloia jokatzeko aukerarik".
Epaileak aktan azaldu zuenez, "indarkeriazko jokabide bat izan zen, baloia jokoan egon gabe gehiegizko indarra erabili baitzuen aurkari bati aurpegian zartada emateko".
Realak alegazioak aurkeztu zituen txartel gorria "bidegabekeriatzat" jon ondoren, baina batzordeak ez ditu aintzat hartu eta jokalaria zigortu du.
RFEFk jakitera zuenez, Donostiako klubak bere idatzian adierazi zuen jokaldian "inguruabar aringarriak izan zirela, arau-haustearen aurretik, Paredesen probokazioa egon zelako", atzelari zuri-gorriak erdilari galiziarra bultzatu baitzuen.
"Era berean, asmorik, erasorik eta gehiegizko indarrik ez zen izan, ezta ondorio kaltegarri edo lesiorik ere", gaineratu zuen Realak.
Honenbestez, Brais Mendez baja izango da Elxen aurka, larunbatean Anoetan, eta Real Madrilen kontra, otsailaren 14an, Santiago Bernabeun.
Zure interesekoa izan daiteke
Pellegrino Matarazzo Realeko entrenatzailea: “Oso kontziente gara Kopak daukan garrantziaz”
“Oso kontziente gara Kopak daukan garrantziaz, oso emozionatuta gaude biharko partidarako”, argitu du talde txuri-urdinaren entrenatzaileak, eta “gure lehenengo finala” bezala definitu du Alavesen aurkako partida. Gainera, Matarazzok Alavesen jokalari onenak espero ditu: “Deskantsatzeko bi egun gehiago izan dituzte, eta, beraz, ez dute aldaketarik egiteko beharrik”.
Erik Bretos: "Europan egoteko borrokan izango gara"
Erik Bretos Realaren kirol-zuzendariak prentsaurrekoa eman du astearte goizean Zubietan, neguko merkatuan egindako mugimenduak aztertzeko, eta denboraldiaren bigarren zatia nola ikusten duen azaltzeko.
Wesleyk Iñigo Martinezek emandako gomendioak aipatu ditu Realera etortzeko arrazoien artean
Realak Wesleyren aurkezpen ofiziala egin du Donostian. Wesley Gassovak atzo egin zuen debuta, San Mamesen. Utzita etorri da Saudi Arabiako Al Nassr taldetik Realera.
Zubeldia: "Uste dut taldeak gehiago merezi zuela, eta ez zela txartel gorria"
Igor Zubeldia Realeko jokalariaren adierazpenak, San Mameseko derbia amaitutakoan.
Realak puntu baliotsua eskuratu du Costa Adeje Teneriferen aurka (1-1)
Realak 1-1 berdindu du Costa Adeje Teneriferen aurka F Moeve Ligako 18. jardunaldian. Partidaren lehen zatia oso parekatua eta lehiatua izan da. Etxekoek gola sartu dute 17. minutuan, baina txuri-urdinek 10 minutu geroago berdindu dute markagailua, Aparicioren gol bati esker.
Wesleyk utzita jokatuko du Realean
Bi hegaletan trebea den 20 urteko brasildarrak denboraldi amaierara arte jokatuko du talde txuri-urdinean utzita, 12 milioi euroren truke erosteko aukerarekin.
Sansek berdindu egin du Las Palmasen aurka, markagailuan aurrea hartu ostean (1-1)
Carrerak egindako golak aurretik jarri du markagailuan etxeko taldea, baina Kirianek 1-1ekoa egin du bost minutu geroago.
Realak 2029ra arte berritu du Pablo Marinen kontratua
Erdilariak 15. dortsala izango du lehen taldean, eta 2028-29 denboraldia amaitu arte jarraituko du txuri-urdin.
Wesley Gassova: "Oso pozik nago Realean egoteagatik"
Brasildarra Donostian da talde txuri-urdinarekin sinatzeko, eta 16:50ak aldera iritsi da Costa Vasca hotelera. 20 urteko jokalariari mediku-probak egingo dizkiote, eta, ondoren, Realarekin sinatuko du. Brasildarra utzita iritsi da denboraldi amaierara arte, Al-Nassr taldetik.