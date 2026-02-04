RFEF-KO DIZIPLINA BATZORDEA

Brais Mendezek bi partidako zigorra bete beharko du, epaileak San Mameseko derbian txartel gorria erakutsi ondoren

Realak alegazioak aurkeztu zituen txartel gorria "bidegabekeriatzat" jo ondoren, baina batzordeak ez ditu kontuan hartu eta jokalaria zigortu du. Horrela, Braisek ezin izango du Elxen eta Real Madrilen kontra jokatu.

Mikel-Jauregizar-Brais-Mendez-derbi-San-Mames

Brais Mendez Jauregizarrekin lehian, San Mameseko derbian. Argazkia: Europa Press

AGENTZIAK | EITB

Brais Mendez Realeko jokalaria EA Sports Ligako 22. jardunaldiko Athleticen aurkako derbian egotzi zuen epaileak, eta orain Espainiako Futbol Federazioko Diziplina Batzordeak erdilari txuri-urdinari bi partidako zigorra ezarri dio .

Guillermo Cuadra Fernandezek txartel gorria erakutsi zion Brais Mendezi 83 minutuan , Aitor Paredes Athleticeko atzelariarekin izandako tirabira polemiko baten ondoren, eta Batzordeak zigor hori ezarri dio, "jokotik kanpo modu bortitzean gertatu zelako, eta jokoa geldituta edo ez zegoelako baloia jokatzeko aukerarik".

Epaileak aktan azaldu zuenez, "indarkeriazko jokabide bat izan zen, baloia jokoan egon gabe gehiegizko indarra erabili baitzuen aurkari bati aurpegian zartada emateko".

Realak alegazioak aurkeztu zituen txartel gorria "bidegabekeriatzat" jon ondoren, baina batzordeak ez ditu aintzat hartu eta jokalaria zigortu du.

RFEFk jakitera zuenez, Donostiako klubak bere idatzian adierazi zuen jokaldian "inguruabar aringarriak izan zirela, arau-haustearen aurretik, Paredesen probokazioa egon zelako", atzelari zuri-gorriak erdilari galiziarra bultzatu baitzuen.

"Era berean, asmorik, erasorik eta gehiegizko indarrik ez zen izan, ezta ondorio kaltegarri edo lesiorik ere", gaineratu zuen Realak.

Honenbestez, Brais Mendez baja izango da Elxen aurka, larunbatean Anoetan, eta Real Madrilen kontra, otsailaren 14an, Santiago Bernabeun.

Real Sociedad EA Sports Liga Euskal Derbia

Matarazzo rueda de prensa cuartos Copa
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Pellegrino Matarazzo Realeko entrenatzailea: “Oso kontziente gara Kopak daukan garrantziaz”

“Oso kontziente gara Kopak daukan garrantziaz, oso emozionatuta gaude biharko partidarako”, argitu du talde txuri-urdinaren entrenatzaileak, eta “gure lehenengo finala” bezala definitu du Alavesen aurkako partida. Gainera, Matarazzok Alavesen jokalari onenak espero ditu: “Deskantsatzeko bi egun gehiago izan dituzte, eta, beraz, ez dute aldaketarik egiteko beharrik”. 

