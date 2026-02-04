Dos partidos de sanción para Brais Méndez por su expulsión en el derbi de San Mamés
Brais Méndez, centrocampista de la Real Sociedad que fue expulsado en el derbi ante el Athletic en San Mamés de la vigésima segunda jornada de LaLiga EA Sports, ha sido sancionado con dos encuentros de suspensión por el Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF).
Guillermo Cuadra Fernández mostró la cartulina roja a Brais Méndez a los 83 minutos tras una polémica acción con Aitor Paredes y el Comité le impone dicha sanción "por producirse de manera violenta al margen del juego, no estando en posibilidad de disputar el balón o el juego detenido, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 52 CD (artículo 130.2)".
El colegiado indicó en el acta que la expulsión se debió a producirse con una "conducta violenta por dar un manotazo en la cara a un adversario con uso de fuerza excesiva sin estar el balón en juego".
La Real Sociedad presentó alegaciones por una tarjeta roja que tachó de "escándalosa", pero el comité no las ha tenido en cuenta y ha sancionado al jugador.
La RFEF relató que el club donostiarra señaló en un escrito que "los hechos se producen con la circunstancia atenuante de haber precedido, inmediatamente a la infracción, una provocación suficiente" de Paredes, que empujó previamente al centrocampista.
"Se alega también ausencia de dolo, de agresión y de fuerza excesiva, así como de consecuencias dañosas o lesivas", agregó Disciplina sobre el escrito de alegaciones de la Real Sociedad.
Ahora, Brais Méndez será baja para Pellegrino Matarazzo en los encuentros ante el Elche CF, este sábado en Anoeta, y el Real Madrid, el 14 de febrero en el Santiago Bernabéu.
Te puede interesar
Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad: “Somos muy conscientes de la importancia de la Copa“
El técnico del conjunto txuri-urdin ha aclarado: “Somos muy conscientes de la importancia de la Copa, estamos muy emocionados para el partido de mañana” y define el partido ante el Alavés como “nuestra primera final”. Además, Matarazzo espera a los mejores jugadores del conjunto babazorro, “han tenido dos días más para descansar, por tanto, no tienen que rotar”.
Erik Bretos: "Vamos a pelear por estar en Europa"
El director deportivo de la Real Sociedad, Erik Bretos, ha ofrecido este martes por la mañana una rueda de prensa en Zubieta para analizar los movimientos realizados en el mercado de invierno, y explicar cómo ve la segunda parte de la temporada.
Wesley cita los consejos de Iñigo Martínez entre las razones para venir a la Real
La Real Sociedad ha realizado la presentación oficial de Wesley Gassova, que ayer debutó en San Mamés y ha venido cedido al equipo txuri-urdin procedente del Al Nassr saudí.
Aramburu: "Nos quedamos con la sensación de que estuvimos mejor"
Declaraciones del jugador de la Real Sociedad Jon Mikel Aramburu, después del empate a uno contra el Athletic en San Mamés.
La Real Sociedad suma un valioso punto ante el Costa Adeje Tenerife (1-1)
La Real Sociedad ha empatado 1-1 ante el Costa Adeje Tenerife en la jornada 18 de la Liga F Moeve. La primera parte del partido ha sido muy igualada y disputada; en el minuto 17 los rivales han marcado, pero diez minutos después Apari ha igualado el marcador.
Wesley llega cedido con opción de compra a la Real Sociedad
El equipo txuri-urdin ha alcanzado un acuerdo con el Al-Nassr por el extremo brasileño de 20 años, capaz de jugar en ambas bandas.
El Sanse termina en tablas después de golpear primero ante Las Palmas (1-1)
La Real Sociedad B y Las Palmas han empatado en Zubieta (1-1), con tantos en la segunda mitad de Carrera para los locales y Kirian para el equipo canario.
La Real renueva a Pablo Marín hasta 2029
El centrocampista lucirá el dorsal 15 en el primer equipo y amplía su vínculo hasta el final de la temporada 2028-29.
Wesley Gassova: "Estoy muy contento de estar aquí, en la Real"
El brasileño ya está en Donostia para firmar por el equipo txuri-urdin, y hacia las 16.50 horas ha llegado al hotel Costa Vasca de la capital guipuzcoana. El extremo de 20 años se someterá esta tarde a las pertinentes pruebas médicas, y posteriormente ya firmará como nuevo refuerzo del conjunto txuri-urdin hasta final de temporada.