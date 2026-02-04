Comité de Disciplina de la RFEF
Dos partidos de sanción para Brais Méndez por su expulsión en el derbi de San Mamés

La Real presentó alegaciones por una tarjeta roja que tachó de "escándalosa", pero el comité no las ha tenido en cuenta y ha sancionado al jugador. Así, Brais será baja en los encuentros ante el Elche CF y el Real Madrid.
Brais Méndez cae en una pugna con Jauregizar en el derbi de San Mamés. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Brais Mendez Realeko jokalariak bi partidako zigorra bete beharko du, epaileak San Mameseko derbian txartel gorria erakutsi ondoren
AGENCIAS | EITB

Última actualización

Brais Méndez, centrocampista de la Real Sociedad que fue expulsado en el derbi ante el Athletic en San Mamés de la vigésima segunda jornada de LaLiga EA Sports, ha sido sancionado con dos encuentros de suspensión por el Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF).

Guillermo Cuadra Fernández mostró la cartulina roja a Brais Méndez a los 83 minutos tras una polémica acción con Aitor Paredes y el Comité le impone dicha sanción "por producirse de manera violenta al margen del juego, no estando en posibilidad de disputar el balón o el juego detenido, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 52 CD (artículo 130.2)".

El colegiado indicó en el acta que la expulsión se debió a producirse con una "conducta violenta por dar un manotazo en la cara a un adversario con uso de fuerza excesiva sin estar el balón en juego".

La Real Sociedad presentó alegaciones por una tarjeta roja que tachó de "escándalosa", pero el comité no las ha tenido en cuenta y ha sancionado al jugador.

La RFEF relató que el club donostiarra señaló en un escrito que "los hechos se producen con la circunstancia atenuante de haber precedido, inmediatamente a la infracción, una provocación suficiente" de Paredes, que empujó previamente al centrocampista.

"Se alega también ausencia de dolo, de agresión y de fuerza excesiva, así como de consecuencias dañosas o lesivas", agregó Disciplina sobre el escrito de alegaciones de la Real Sociedad.

Ahora, Brais Méndez será baja para Pellegrino Matarazzo en los encuentros ante el Elche CF, este sábado en Anoeta, y el Real Madrid, el 14 de febrero en el Santiago Bernabéu.

