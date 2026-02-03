Errege Kopa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Pellegrino Matarazzo Realeko entrenatzailea: “Oso kontziente gara Kopak daukan garrantziaz”

Matarazzo rueda de prensa cuartos Copa
18:00 - 20:00

Pellegrino Matarazzo Realeko entrenatzailea. Irudia: Real Sociedad

author image

E. I. I. | EITB

Azken eguneratzea

Oso kontziente gara Kopak daukan garrantziaz, oso emozionatuta gaude biharko partidarako”, argitu du talde txuri-urdinaren entrenatzaileak, eta “gure lehenengo finala” bezala definitu du Alavesen aurkako partida. Gainera, Matarazzok Alavesen jokalari onenak espero ditu: “Deskantsatzeko bi egun gehiago izan dituzte, eta, beraz, ez dute aldaketarik egiteko beharrik”. 

Errege Kopa Alaves Real Sociedad

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X