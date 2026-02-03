Copa del Rey
Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad: “Somos muy conscientes de la importancia de la Copa“

Pellegrino Matarazzo entrenador de la Real Sociedad. Imagen: Real Sociedad

Euskaraz irakurri: Pellegrino Matarazzo Realeko entrenatzailea: "Koparen garrantziaz oso kontziente gara, oso hunkituta gaude biharko partidarako"
E. I. I. | EITB

El técnico del conjunto txuri-urdin ha aclarado: “Somos muy conscientes de la importancia de la Copa, estamos muy emocionados para el partido de mañana” y define el partido ante el Alavés como “nuestra primera final”. Además, Matarazzo espera a los mejores jugadores del conjunto babazorro, “han tenido dos días más para descansar, por tanto, no tienen que rotar”.

