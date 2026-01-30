Wesley llega cedido con opción de compra a la Real Sociedad
El equipo txuri-urdin ha alcanzado un acuerdo con el Al-Nassr por el extremo brasileño de 20 años, capaz de jugar en ambas bandas.
La Real Sociedad ha alcanzado un acuerdo para reforzar su ataque con la incorporación de Wesley Gassova, extremo brasileño de 20 años procedente del Al-Nassr. La operación se ha cerrado en forma de cesión hasta final de temporada, con una opción de compra fijada en 12 millones de euros.
El carioca, llega a la Real para suplir la baja del lesionado Takefusa Kubo y la reciente marcha al Valencia de Umar Sadiq.
Gassova, futbolista diestro nacido en 2005, aterriza en San Sebastián tras su paso por el conjunto saudí, que lo fichó el pasado verano de 2024 desde el Corinthians por 18 millones de euros. El atacante, que todavía no ha disputado competición europea, destaca por su polivalencia ofensiva, ya que puede actuar en ambas bandas.
Además, en 2024 fue reconocido con el Samba de Oro al mejor juvenil brasileño, un premio que subraya su proyección y lo sitúa como una apuesta de futuro para el conjunto txuri-urdin.
