Wesley Gassova: "Oso pozik nago Realean egoteagatik"

Wesley Gasova está en Donostia
18:00 - 20:00
Wesley Gassova. Argazkia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Brasildarra Donostian da talde txuri-urdinarekin sinatzeko, eta 16:50ak aldera iritsi da Costa Vasca hotelera. 

20 urteko jokalariari mediku-probak egingo dizkiote, eta, ondoren, Realarekin sinatuko du. 

Brasildarra utzita iritsi da denboraldi amaierara arte, Al-Nassr taldetik.

Futbola Real Sociedad EA Sports Liga

