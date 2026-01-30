En Donostia
Wesley Gassova: "Estoy muy contento de estar aquí, en la Real"

Wesley Gasova está en Donostia
Wesley Gassova. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Wesley Gassova: "Oso pozik nago Realean egoteagatik"
El brasileño ya está en Donostia para firmar por el equipo txuri-urdin, y hacia las 16.50 horas ha llegado al hotel Costa Vasca de la capital guipuzcoana. 

El extremo de 20 años se someterá esta tarde a las pertinentes pruebas médicas, y posteriormente ya firmará como nuevo refuerzo del conjunto txuri-urdin hasta final de temporada.

Fútbol Real Sociedad LaLiga EA Sports

