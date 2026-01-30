Matarazzo: "Partida hau jokatzen denean ez dago faboritorik"
Realeko entrenatzaileak EA Sports Ligako 22. jardunaldiari dagokion Athleticen aurkako derbiari buruz hitz egin du, eta azpimarratu du topaketa hau ia lehiaketa bat bezala ulertzen duela.
Realak 2029ra arte berritu du Pablo Marinen kontratua
Erdilariak 15. dortsala izango du lehen taldean, eta 2028-29 denboraldia amaitu arte jarraituko du txuri-urdin.
Wesley Gassova: "Oso pozik nago Realean egoteagatik"
Brasildarra Donostian da talde txuri-urdinarekin sinatzeko, eta 16:50ak aldera iritsi da Costa Vasca hotelera. 20 urteko jokalariari mediku-probak egingo dizkiote, eta, ondoren, Realarekin sinatuko du. Brasildarra utzita iritsi da denboraldi amaierara arte, Al-Nassr taldetik.
Igor Zubeldia: “Oso ondo aurkitzen gara, baina gure lana egin beharko dugu hiru puntuak lortzeko”
Igor Zubeldiak eta Alvaro Odriozolak prentsaurrekoa eman dute. Derbia jokatzeko eta hiru puntuak lortzeko gogoz agertu dira biak, baina Athleticekoak indartsu zelairatuko direnaren jakitun ere badira.
Unai Marrerok haustura du ezker masaileko hezurrean
Realeko atezainak ezbehar bat izan du ostegun honetako saioan.
Urtarrilean Pellegrino Matarazzo izan EA Sports Ligako entrenatzailerik onena
Entrenatzaile estatubatuarrak hasiera bikaina izan du Realean, bere lehenengo lau partidatako 12 puntuetatik 10 lortu ditu eta.
Turrientes eta Gorrotxategi, gogotsu, Athleticen aurkako derbiari ekiteko
Beñat Turrientes eta Jon Gorrotxategi Realeko jokalariek prentsaurrekoa eman dute gaur eguerdian. Besteak beste, Matarazzoren iritsieraz eta igandean Athleticen aurka jokatuko duten derbiaz hitz egin dute.
Mikel Goti Realeko jokalariak utzita jokatuko du Kordoban
Talde txuri-urdinak azaldu duenez, Gorlizko futbolaria talde andaluziarrean arituko da denboraldi honetan.
Oyarzabal: “Beti gertatuko dira gauzak onerako eta txarrerako, baina aurrera ateratzea garrantzitsua da”
Realeko jokalariak Celtaren aurka lortutako garaipenaz (3-1) hitz egin du EA Sports Ligako 21. jardunaldian.
Oyarzabalek ekaitza piztu du eta Celta garaitu dute txuri-urdinek (3-1)
Realak jokalari bat gutxiagorekin Celta menderatu du, Oyarzabalen erakustaldi bikainari esker.