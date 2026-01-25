LALIGA EA Sports

Oyarzabal desata la tormenta y la Real vence al Celta (3-1)

La Real ha doblegado al Celta con un jugador menos, gracias a una gran exhibición de Oyarzabal.

SAN SEBASTIÁN, 25/01/2026.- El delantero de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal celebra su segundo gol y segundo del equipo donostiarra, durante el partido de la jornada 21 de LaLiga disputado entre la Real Sociedad y el Celta de Vigo este domingo en el estadio de Anoeta, en San Sebastián. EFE/Javier Etxezarreta

Mikel Oyarzabal. Foto: EiTB

Euskaraz irakurri: Oyarzabalek ekaitza piztu du eta Celta garaitu dute (3-1)

La Real Sociedad ha ganado 3-1 al Celta este domingo en el partido correspondiente a la 21ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en Anoeta, donde los donostiarras han jugado toda la segunda parte con un jugador menos, pero gracias a la magia de Mikel Oyarzabal los tres puntos se han quedado en casa.

El comienzo del partido ha sido escaso, bajo la lluvia. No ha habido grandes ocasiones ni ataques claros. Sin embargo, en el minuto 16, Oyarzabal ha marcado un gran gol: disparo con la izquierda desde fuera del área para abrir el marcador (1-0).

Cuando parecía que la Real tenía el partido controlado, en el minuto 44, Caleta-Car ha cometido una dura falta sobre Fernández que. Tras la revisión del VAR, el árbitro le mostró la tarjeta roja. De este modo, la Real se ha marchado al descanso por delante en el marcador, pero en inferioridad numérica.

Desde el inicio de la segunda mitad, el Celta ha ido ganando protagonismo y apretando cada vez más, hasta que en el minuto 71 Borja Iglesias ha logrado el empate (1-1). En ese momento, parecía que el conjunto gallego podía darle la vuelta al partido.

Pero solo tres minutos después ha llegado el golpe definitivo de la Real. En el 74, Oyarzabal ha vuelto a aparecer con una acción muy similar a la del primer gol: disparo con la izquierda desde fuera del área para firmar el 2-1.

Ya en el tiempo añadido, un penalti cometido sobre Odriozola ha sentenciado el encuentro. Brais Méndez ha sido el encargado de lanzarlo y no ha fallado, estableciendo el definitivo (3-1).

Gracias a esta victoria, la Real Sociedad asciende hasta la octava posición de la tabla y encadena cinco jornadas consecutivas sin conocer la derrota.

