Reala vs Celta
Matarazzo: "Partidu hauetan egin duguna errendimendua da, ez zortea"

Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad.
Pellegrino Matarazzo. Foto: EITB
EITB

Azken eguneratzea

Realeko entrenatzaileak Celtaren aurka jokatuko duten partidaz hitz egin du, EA Sports Ligako 21. jardunaldian. Bestalde, Gotiren irteeraz ere mintzatu da.

Futbola Real Sociedad Anoeta EA Sports Liga

