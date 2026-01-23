Matarazzo: "Partidu hauetan egin duguna errendimendua da, ez zortea"
Realeko entrenatzaileak Celtaren aurka jokatuko duten partidaz hitz egin du, EA Sports Ligako 21. jardunaldian. Bestalde, Gotiren irteeraz ere mintzatu da.
Beñat Turrientes: “Oso pozik nago, dena ondo ari zait ateratzen”
Rino Matarazzok talde txuri-urdina hartu zuenetik, Realeko erdilaria jokalari onenetakoa ari da izaten. EITB beasaindarrarekin izan da.
Nahia Aparicio: "Eibarren aurkako partidak beti dira zailak"
Realak eta Eibarrek derbia jokatuko dute igande honetan, urtarrilak 25, F Ligako 17. jardunaldian. Nahia Apariciok neurketa nola ikusten duen azaldu du elkarrizketa honetan.
Kubok lesioa du ezker hankako iskiotibialean
Jokalari japoniarra astelehen honetan ebaluatu dute klubeko zerbitzu medikuek.
Aramburu: "Asko sufritutako garaipena izan da"
Realeko jokalariak Bartzelonaren aurkako garaipenari buruz hitz egin du (2-1) Anoetan, EA Sports Ligako 20. jardunaldian.
Anoetako "danborradak" Bartzelona garaitu du (2-1)
Intentsitate handiko partida izan da, eta txuri-urdinek Oyarzabalen eta Guedesen golei esker lortu dute garaipena.
Realak indarrean segitzen du, Sevilla etxetik kanpo garaituta (0-2)
Realak 0-2 irabazi dio Sevillari, eta, horrenbestez, bikain eusten ari zaio F Moeve Ligako hirugarren postuari. Claire Lavogezek eta Nerea Eizagirrek sartu dituzte txuri-urdinen golak.
Sanseri azken minutuetan ihes egin dio garaipenak (1-1)
Gorka Carrerak aurretik jarri ditu txuri-urdinak 74. minutuan egindako golari esker, baina Paul Akouokouk markagailua parekatu du 88.ean.
Pellegrino Matarazzo: "Taldea aztertzen jarraitu nahi dugu"
Realak igandean Bartzelona liderra jasoko du Anoetan, eta entrenatzaileak taldearen bilakaeraz hitz egin du prentsaurrekoan. "Pozik nago taldearekin, jokalariak hazten ari dira", adierazi du Matarazzok. Halaber, "merkatuan zerbait egin behar bada, egingo dugu; baina taldea aztertzen jarraitu nahi dugu" azpimarratu du estatubatuarrak.
Nola ikusten dute egungo Reala Txiki Begiristainek eta David Silvak?
Futboleko hainbat aurpegi ezagun bertan direla hasiera eman diote Usurbileko sagardo denboraldiari. Saizar sagardotegian egin duten ekitaldi horretara besteak beste, Roberto Carlos, David Silva eta Txiki Begiristain gonbidatu dituzte. Guk azken biekin hitz egiteko aukera izan dugu. Biak ala biak Realeko jokalai ohiak, talde txuri-urdina nola ikusten duten galdetu diegu.