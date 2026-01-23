Real Sociedad vs Celta
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Matarazzo: "Lo que hemos hecho en estos partidos es por rendimiento, no por suerte"

Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad.
18:00 - 20:00
Pellegrino Matarazzo. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Matarazzo: "Partidu hauetan egin duguna errendimendua da, ez zortea"
author image

EITB

Última actualización

El entrenador de la Real Sociedad ha hablado sobre el partido que les enfrentará al Celta en la 21ª jornada de LaLiga EA Sports y sobre la salida de Goti.

Fútbol Real Sociedad Anoeta LaLiga EA Sports

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X