Euskal derbia
Nahia Aparicio: "Eibarren aurkako partidak beti dira zailak"

Nahia Aparicio, Realeko jokalaria, Eibarren aurkako derbiaz.
18:00 - 20:00
Nahia Aparicio, Realeko jokalaria
EITB

Realak eta Eibarrek derbia jokatuko dute igande honetan, urtarrilak 25, F Ligako 17. jardunaldian. Nahia Apariciok neurketa nola ikusten duen azaldu du elkarrizketa honetan. 

Real Sociedad

