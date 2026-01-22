Lucía Rodríguez: "Eibar es un gran equipo y tiene condiciones muy buenas"

La Real Sociedad recibirá el domingo al Barcelona en Anoeta, y el técnico ha hablado en rueda de prensa sobre la evolución del equipo. "Estoy contento con el equipo, los jugadores están creciendo", ha afirmado Matarazzo. Asimismo, el estadounidense ha subrayado que "si necesitamos hacer algo en el mercado lo haremos; pero, de momento, seguimos evaluando al equipo".