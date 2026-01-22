Derbi vasco
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Lucía Rodríguez: "Eibar es un gran equipo y tiene condiciones muy buenas"

Lucia Rodriguez, Realako jokalaria
18:00 - 20:00

Lucía Rodríguez, jugadora de la Real Sociedad

Euskaraz irakurri: Nahia Aparicio: "Eibarren aurkako partidak beti dira zailak"
author image

EITB

Última actualización

La Real Sociedad y el Eibar jugarán este domingo, 25 de enero, en la jornada 17 de la Liga F. Lucía Rodríguez explica en esta entrevista cómo ve el encuentro. 

Real Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X