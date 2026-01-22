Elkarrizketa
Beñat Turrientes: “Oso pozik nago, dena ondo ari zait ateratzen”

Beñat Turrientes.
J. E. R. | EITB

Rino Matarazzok talde txuri-urdina hartu zuenetik, Realeko erdilaria jokalari onenetakoa ari da izaten. EITB beasaindarrarekin izan da. 

Futbola Real Sociedad

