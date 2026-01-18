F Moeve Liga

Realak indarrean segitzen du, Sevilla etxetik kanpo garaituta (0-2)

Claire Lavogez. Sevilla-Reala (0-2). Liga F Moeve.
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Realak 0-2 irabazi dio Sevillari, eta, horrenbestez, bikain eusten ari zaio F Moeve Ligako hirugarren postuari. Claire Lavogezek eta Nerea Eizagirrek sartu dituzte txuri-urdinen golak.

Real Sociedad Golak Moeve F Liga

