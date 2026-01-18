Realak indarrean segitzen du, Sevilla etxetik kanpo garaituta (0-2)
Realak 0-2 irabazi dio Sevillari, eta, horrenbestez, bikain eusten ari zaio F Moeve Ligako hirugarren postuari. Claire Lavogezek eta Nerea Eizagirrek sartu dituzte txuri-urdinen golak.
Sanseri azken minutuetan ihes egin dio garaipenak (1-1)
Gorka Carrerak aurretik jarri ditu txuri-urdinak 74. minutuan egindako golari esker, baina Paul Akouokouk markagailua parekatu du 88.ean.
Pellegrino Matarazzo: "Taldea aztertzen jarraitu nahi dugu"
Realak igandean Bartzelona liderra jasoko du Anoetan, eta entrenatzaileak taldearen bilakaeraz hitz egin du prentsaurrekoan. "Pozik nago taldearekin, jokalariak hazten ari dira", adierazi du Matarazzok. Halaber, "merkatuan zerbait egin behar bada, egingo dugu; baina taldea aztertzen jarraitu nahi dugu" azpimarratu du estatubatuarrak.
Nola ikusten dute egungo Reala Txiki Begiristainek eta David Silvak?
Futboleko hainbat aurpegi ezagun bertan direla hasiera eman diote Usurbileko sagardo denboraldiari. Saizar sagardotegian egin duten ekitaldi horretara besteak beste, Roberto Carlos, David Silva eta Txiki Begiristain gonbidatu dituzte. Guk azken biekin hitz egiteko aukera izan dugu. Biak ala biak Realeko jokalai ohiak, talde txuri-urdina nola ikusten duten galdetu diegu.
Maria Molina Realeko atzelariari ebakuntza egingo diote belaunean datozen egunetan
25 urteko jokalari kataluniarrak belaunean min hartu zuen entrenamendu batean. Javier Albillos doktoreak ebakuntza egingo dio Gipuzkoa Poliklinikan.
Unai Marrero: "Amestutako gaua izan da"
Unai Marrero Realeko atezaina Osasunaren aurka Errege Kopan lortutako garaipenaren protagonistetako bat izan da, eta nola bizi izan duen kontatu du.
Matarazzo, Osasunaren aurkako partidari buruz: "Fase guztietan fin jardun behar dugu "
Pellegrino Matarazzoren adierazpenak, Osasunaren aurkako Errege Kopako partidari buruz.
Sansek eta Albacetek balio gutxiko berdinketa lortu dute (0-0)
Txuri-urdinek Zubietan jokatutako lehen partidan, bi taldeek aukera ugari izan dituzte, baina inork ez du golik egiterik lortu.
Edna Imadek gol-festa batekin esan dio agur Realari (5-5)
Atletico Madrilen eta Realaren arteko partida erotzekoa izan da. 5-5 berdindu dute Alcala de Henaresen, eta txuri-urdinak seigarrena sartzeko zorian izan dira azken txanpan. Edna Imade aurrelari nigeriarrak 3 gol egin ditu bere agurreko partidan.
Jon Martin: "Ezin nuen sinistu berriz ere azken minutuetan berdinketa jasotzea"
Realeko jokalariak Getaferen aurka lortutako garaipenaz (1-2) hitz egin du, EA Sports Ligako 19. jardunaldian.