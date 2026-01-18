La Real sigue de dulce tras lograr una victoria a domicilio en Sevilla (0-2)
La Real Sociedad se ha impuesto en el campo del Sevilla, gracias a los goles de Claire Lavogez y Nerea Eizagirre, y, por lo tanto, se consolida en la tercera plaza de la Liga F Moeve.
Te puede interesar
Al Sanse se le escapa la victoria en los últimos minutos
Un gol de Paul Akouokou en el 88 ha igualado un partido que los donostiarras ganaban desde el 74 gracias al tanto de Gorka Carrera
Pellegrino Matarazzo: "Seguimos evaluando al equipo"
La Real Sociedad recibirá el domingo al Barcelona en Anoeta, y el técnico ha hablado en rueda de prensa sobre la evolución del equipo. "Estoy contento con el equipo, los jugadores están creciendo", ha afirmado Matarazzo. Asimismo, el estadounidense ha subrayado que "si necesitamos hacer algo en el mercado lo haremos; pero, de momento, seguimos evaluando al equipo".
¿Cómo ven a la Real actual Txiki Begiristain y David Silva?
La temporada de sidra de Usurbil ha arrancado con la presencia de caras conocidas del fútbol, como Roberto Carlos, David Silva y Txiki Begiristain. Nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar con los dos últimos, ambos ex jugadores de la Real Sociedad, a los que hemos preguntado cómo ven al equipo txuri-urdin.
La defensa de la Real María Molina será operada del menisco en los próximos días
La jugadora catalana de 25 años se lesionó la rodilla en un entrenamiento. Será intervenida quirúrgicamente por el Dr. Javier Albillos en la Policlínica Gipuzkoa.
Unai Marrero: "Ha sido un momento muy bonito, hemos pasado a cuartos y es muy importante"
El portero de la Real Sociedad Unai Marrero ha sido uno de los protagonistas del triunfo ante Osasuna en la Copa del Rey y ha contado cómo lo ha vivido.
Matarazzo, sobre el partido ante Osasuna: "Tenemos que rendir en todas las fases"
Declaraciones de Pellegrino Matarazzo sobre el partido de Copa del Rey contra Osasuna.
El Sanse y el Albacete cierran un empate que no le vale a ninguno (0-0)
En el estreno de los txuri-urdin en Zubieta, ambos equipos han dispuesto de numerosas ocasiones, pero ninguno ha logrado convertirlos en gol.
Edna Imade firma un "hat-trick" ante el Atlético para despedirse de la Real por todo lo alto (5-5)
El Atlético de Madrid y la Real Sociedad han disputado un partido vibrante que ha terminado con un espectacular empate a cinco goles. El conjunto txuri-urdin, además, ha podido marcar el sexto en el tramo final del encuentro. La delantera nigeriana Edna Imade ha marcado un "hat-trick" en su último partido con la Real.
Brais: "Parece que nos gusta sufrir"
El jugador de la Real Sociedad ha hablado sobre la victoria ante el Getafe (1-2) en la 19ª jornada de la Liga EA Sports.