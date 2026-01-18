Liga F Moeve
La Real sigue de dulce tras lograr una victoria a domicilio en Sevilla (0-2)

Claire Lavogez. Sevilla-Reala (0-2). Liga F Moeve.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Realak indarrean segitzen du, Sevilla garaituta (0-2)
author image

EITB

Última actualización

La Real Sociedad se ha impuesto en el campo del Sevilla, gracias a los goles de Claire Lavogez y Nerea Eizagirre, y, por lo tanto, se consolida en la tercera plaza de la Liga F Moeve.

Real Sociedad Goles Liga F Moeve

