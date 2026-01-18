Real Sociedad vs. Barça (2-1)
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Aramburu: "Ha sido una victoria muy sufrida"

Aramburu
18:00 - 20:00
Aramburu. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Aramburu: "Asko sufritutako garaipena izan da"
author image

EITB

Última actualización

El jugador de la Real Sociedad ha hablado sobre la victoria ante el Barcelona (2-1) en Anoeta en la 20ª jornada de LaLiga EA Sports.

Fútbol Real Sociedad Anoeta LaLiga EA Sports

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X