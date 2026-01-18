La "tamborrada" de Anoeta derrota al Barcelona (2-1)
Ha sido un partido de mucha intensidad, en el que los txuri-urdin se han llevado la victoria gracias a los goles de Oyarzabal y Guedes.
La Real Sociedad ha ganado 2-1 al FC Barcelona en el partido correspondiente a la 20ª jornada de LaLiga EA Sports disputado este domingo en Anoeta, en un partido de gran intensidad en el que los txuri-urdin han logrado la victoria gracias a los goles de Oyarzabal y Guedes .
La emoción ha comenzado desde los primeros segundos. Sólo han pasado 30 segundos para que la Real marcara, pero el árbitro lo ha anulado por un claro fuera de juego. Poco después, Fermín ha marcado con un disparo lejano que el árbitro también ha anulado por falta previa del Olmo a Kubo.
Las idas y venidas de ambos equipos han sido constantes, con más ocasiones claras para el conjunto catalán, que ha marcado Lamine Yamal tras una jugada colectiva que, de nuevo, el árbitro ha anulado por fuera de juego.
A la media hora, Oyarzabal ha enlazado de volea un centro al área y ha marcado el cuarto gol, que esta vez sí ha valido y ha abierto el marcador (1-0).
Nada más comenzar la segunda parte Oyarzabal tuvo una gran ocasión, muy solo ante el portero, pero el disparo se le fue fuera por poco. Casi a continuación, Lamine Yamal también buscó el gol, pero Remiro le hizo una gran parada.
Olmo ha lanzado el balón al palo y Lamine Yamal ha tenido su enésima ocasión, y al final Rashford ha marcado de cabeza el gol del empate (1-1). Además, Kubo ha tenido que abandonar el campo lesionado.
Pero la Real no les ha dado tiempo para celebrarlo. Han sacado el balón desde el centro del campo y han llegado al área del Barcelona a toda velocidad. Guedes ha recogido el rechace de la parada del portero y ha vuelto a poner a los locales por delante (2-1).
Oyarzabal ha podido marcar el tercer gol tras rematar de cabeza un centro de Odriozola, pero el balón se le ha ido fuera.
En los minutos finales, Soler cometió una dura falta sobre Pedro y, tras consultar el VAR, el árbitro le expulsó con roja directa , dejando a la Real con un jugador menos, lo que obligó a la Real a aguantar con fuerza, pero al final logró tres puntos de mérito.
Aramburu: "Ha sido una victoria muy sufrida"
El jugador de la Real Sociedad ha hablado sobre la victoria ante el Barcelona (2-1) en Anoeta en la 20ª jornada de LaLiga EA Sports.
La Real sigue de dulce tras lograr una victoria a domicilio en Sevilla (0-2)
La Real Sociedad se ha impuesto en el campo del Sevilla, gracias a los goles de Claire Lavogez y Nerea Eizagirre, y, por lo tanto, se consolida en la tercera plaza de la Liga F Moeve.
Al Sanse se le escapa la victoria en los últimos minutos
Un gol de Paul Akouokou en el 88 ha igualado un partido que los donostiarras ganaban desde el 74 gracias al tanto de Gorka Carrera
Pellegrino Matarazzo: "Seguimos evaluando al equipo"
La Real Sociedad recibirá el domingo al Barcelona en Anoeta, y el técnico ha hablado en rueda de prensa sobre la evolución del equipo. "Estoy contento con el equipo, los jugadores están creciendo", ha afirmado Matarazzo. Asimismo, el estadounidense ha subrayado que "si necesitamos hacer algo en el mercado lo haremos; pero, de momento, seguimos evaluando al equipo".
¿Cómo ven a la Real actual Txiki Begiristain y David Silva?
La temporada de sidra de Usurbil ha arrancado con la presencia de caras conocidas del fútbol, como Roberto Carlos, David Silva y Txiki Begiristain. Nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar con los dos últimos, ambos ex jugadores de la Real Sociedad, a los que hemos preguntado cómo ven al equipo txuri-urdin.
La defensa de la Real María Molina será operada del menisco en los próximos días
La jugadora catalana de 25 años se lesionó la rodilla en un entrenamiento. Será intervenida quirúrgicamente por el Dr. Javier Albillos en la Policlínica Gipuzkoa.
Unai Marrero: "Ha sido un momento muy bonito, hemos pasado a cuartos y es muy importante"
El portero de la Real Sociedad Unai Marrero ha sido uno de los protagonistas del triunfo ante Osasuna en la Copa del Rey y ha contado cómo lo ha vivido.
Matarazzo, sobre el partido ante Osasuna: "Tenemos que rendir en todas las fases"
Declaraciones de Pellegrino Matarazzo sobre el partido de Copa del Rey contra Osasuna.
El Sanse y el Albacete cierran un empate que no le vale a ninguno (0-0)
En el estreno de los txuri-urdin en Zubieta, ambos equipos han dispuesto de numerosas ocasiones, pero ninguno ha logrado convertirlos en gol.