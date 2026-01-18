LaLiga EA Sports

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

La "tamborrada" de Anoeta derrota al Barcelona (2-1)

Ha sido un partido de mucha intensidad, en el que los txuri-urdin se han llevado la victoria gracias a los goles de Oyarzabal y Guedes.

SAN SEBASTIÁN, 18/01/2026.- El jugador de la Real Sociedad Gonçalo Guedes (c), celebra su gol contra el Barcelona, durante el partido de LaLiga EA Sports que Real Sociedad y FC Barcelona disputan este domingo en el estadio de Anoeta, en San Sebastián.EFE/ Juan Herrero
Jugadores de la Real celebrando un gol. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Anoetako "danborradak" Bartzelona garaitu du (2-1)
author image

I. G. A. | EITB

Última actualización

La Real Sociedad ha ganado 2-1 al FC Barcelona en el partido correspondiente a la 20ª jornada de LaLiga EA Sports disputado este domingo en Anoeta, en un partido de gran intensidad en el que los txuri-urdin han logrado la victoria gracias a los goles de Oyarzabal y Guedes .

La emoción ha comenzado desde los primeros segundos. Sólo han pasado 30 segundos para que la Real marcara, pero el árbitro lo ha anulado por un claro fuera de juego. Poco después, Fermín ha marcado con un disparo lejano que el árbitro también ha anulado por falta previa del Olmo a Kubo.

Las idas y venidas de ambos equipos han sido constantes, con más ocasiones claras para el conjunto catalán, que ha marcado Lamine Yamal tras una jugada colectiva que, de nuevo, el árbitro ha anulado por fuera de juego.

A la media hora, Oyarzabal ha enlazado de volea un centro al área y ha marcado el cuarto gol, que esta vez sí ha valido y ha abierto el marcador (1-0).

Nada más comenzar la segunda parte Oyarzabal tuvo una gran ocasión, muy solo ante el portero, pero el disparo se le fue fuera por poco. Casi a continuación, Lamine Yamal también buscó el gol, pero Remiro le hizo una gran parada.

Olmo ha lanzado el balón al palo y Lamine Yamal ha tenido su enésima ocasión, y al final Rashford ha marcado de cabeza el gol del empate (1-1). Además, Kubo ha tenido que abandonar el campo lesionado.

Pero la Real no les ha dado tiempo para celebrarlo. Han sacado el balón desde el centro del campo y han llegado al área del Barcelona a toda velocidad. Guedes ha recogido el rechace de la parada del portero y ha vuelto a poner a los locales por delante (2-1).

Oyarzabal ha podido marcar el tercer gol tras rematar de cabeza un centro de Odriozola, pero el balón se le ha ido fuera.

En los minutos finales, Soler cometió una dura falta sobre Pedro y, tras consultar el VAR, el árbitro le expulsó con roja directa , dejando a la Real con un jugador menos, lo que obligó a la Real a aguantar con fuerza, pero al final logró tres puntos de mérito.

Fútbol Real Sociedad LaLiga EA Sports Goles Anoeta FC Barcelona

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X