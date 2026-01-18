La "tamborrada" de Anoeta derrota al Barcelona (2-1)

La Real Sociedad ha ganado 2-1 al FC Barcelona en el partido correspondiente a la 20ª jornada de LaLiga EA Sports disputado este domingo en Anoeta, en un partido de gran intensidad en el que los txuri-urdin han logrado la victoria gracias a los goles de Oyarzabal y Guedes .

La emoción ha comenzado desde los primeros segundos. Sólo han pasado 30 segundos para que la Real marcara, pero el árbitro lo ha anulado por un claro fuera de juego. Poco después, Fermín ha marcado con un disparo lejano que el árbitro también ha anulado por falta previa del Olmo a Kubo.