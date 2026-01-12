Errege Kopa
Matarazzo, Osasunaren aurkako partidari buruz: "Fase guztietan fin jardun behar dugu "

Pellegrino Matarazzo Realeko entrenatzaileak prentsaurrekoa eman du Errege Kopako Osasunaren kontrako partidaz.
18:00 - 20:00

Pellegrino Matarrazo, Realaren entrenatzailea

Pellegrino Matarazzoren adierazpenak, Osasunaren aurkako Errege Kopako partidari buruz. 

