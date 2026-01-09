EA Sports Liga
Realak bolada txarra moztu du Getaferen aurka (1-2)

Brais Mendezek sartu du lehen gola, eta Juanmik berdinketa jarri ondoren, Aramburuk buruz sartu du garaipenaren gola, bolada txarrari amaiera emanez.
Realeko jokalariak Braisen gola ospatzen. Argazkia: EFE
I. G. A. | EITB

Azken eguneratzea

Realak 1-2 garaitu du Getaferen aurka ostiral honetan, Coliseum zelaian jokatu den EA Sports Ligako 19. jardunaldiko partidan. Brais Mendezek sartu du lehen gola, eta Juanmik berdinketa jarri ondoren, Aramburuk buruz sartu du garaipenaren gola, bolada txarrari amaiera emanez.

Partidako lehen minutuak oso mantso igaro dira. Baloiari erritmoa falta izan zaio, eta txuri-urdinei kosta egin zaie jokoa martxan jartzea bere zelaian itxarotea erabaki duen aurkariaren aurrean. Getafek kontraerasoan aldeko apustua egin du, baina, pare bat hurbilketa izan dituen arren, ez du benetako arriskurik sortu Realaren zelaian. 

Matarazzoren taldea hegaletatik saiatu da erasoa bideratzen, baina aurkaria oso atzean sartuta mantendu da, eta horrek ia ezinezkoa egin du hutsuneak aurkitzea. Kubo eta Oyarzabal behin eta berriz saiatu dira erasora jotzen, baina etxekoen defentsak aukera bakoitza zapuztu du.

Ezina, ekinez egina. Realak tematuta jarraitu du golaren bila eta azkenean 36. minutuan aurkitu du. Braisek erdiraketa bat jaso du ezker hegaletik eta jaurtiketa gurutzatu batekin gol aparta sartu du bere taldea aurretik jartzeko. Gol hori izan da lehen zati osoan ikusi den aterako jaurtiketa bakarra.

Reala gogotsu itzuli da aldageletatik, eta Guedes izan da lehen aukera argia izan duena, baina bere eskuinkada kanpora joan da gutxigatik.

Handik gutxira, Oyarzabalek Getaferen defentsaren akats bat aprobetxatu du baloia lapurtzeko, baina ez ditu ideiak argi izan atezainaren aurrean eta kanpora bota du baloia. Bigarren aukera bat ere izan du kapitainak, Barrenetxearekin batera, baina ez batak ez besteak ez du asmatu jaurtiketarekin.

Azken minutuetan Getafek intentsitatea igo du, punturen bat lortzeko helburuarekin, eta txuri-urdinei gogor defendatzea tokatu zaie. Batzuetan errazegi galdu dute baloia, baina ez dute utzi baloia Remiroren atera hel zedin.

Hala ere, azken minutuan, Getafek urruneko falta bat atera du eta Juanmik Remiroren hanka artetik sartu du baloia, berdinketa ezarriz.

Realak partidako azken kornerrean jarri du itxaropen guztia, eta Aramburu denarekin sartu da baloia buruz errematatu eta sarera bidaltzeko.

Hala, Realak amaiera eman dio irabazi gabeko bost jardunaldiko boladari garaipenarekin, Matarazzoren lehena.

Futbola Real Sociedad EA Sports Liga Golak

