Sansek eta Albacetek balio gutxiko berdinketa lortu dute (0-0)
Txuri-urdinek Zubietan jokatutako lehen partidan, bi taldeek aukera ugari izan dituzte, baina inork ez du golik egiterik lortu.
Sansek eta Albacetek 0-0 berdindu dute Zubietan Hypermotion Ligako 21. jardunaldiko partida, partida parekatu batean, nahiz eta bi taldeek aukera ugari izan.
Lehen abaguneak bisitariek izan dituzte, baina, lehen ordu laurdena bete baino ez, Aguirrek pase sakona eman dio Ochiengi, kenyarra ate aurrean bakarrik geratu da, eta atezainari iskin egin ostean, gola sartu du, baina jokoz kanpo zegoen, eta, hori dela eta, gola azkenean ez da balekoa izan.
Minutuek aurrera egin ahala, partida lasaitzen joan da, eta atsedenaldiaren atarira arte ez dute atera beste jaurtiketarik egin. 42. minutuan, falta jaurtiketa baten ostean, Unax Ayok baloia jaso eta atearen eskuinaldera jaurti du, baina Mariñok baloia harrapatu du.
Bigarrenean, Sansek izan du lehen aukera, Eceizabarrenak buruz egindako erremate batean.
77. minutuan, partidako abagunerik argienetako bat iritsi da. Victor Valverderen aterantz abiatu da eta Beitia saihestu du, baina horren jaurtiketa desbideratuta joan da, oso gutxigatik.
Partidako azken jokaldietako batean, Morcillok falta jaurtiketa zuzena egin du, baina desbideratuta joan zaio.
Edna Imadek gol-festa batekin esan dio agur Realari (5-5)
Atletico Madrilen eta Realaren arteko partida erotzekoa izan da. 5-5 berdindu dute Alcala de Henaresen, eta txuri-urdinak seigarrena sartzeko zorian izan dira azken txanpan. Edna Imade aurrelari nigeriarrak 3 gol egin ditu bere agurreko partidan.
Jon Martin: "Ezin nuen sinistu berriz ere azken minutuetan berdinketa jasotzea"
Realeko jokalariak Getaferen aurka lortutako garaipenaz (1-2) hitz egin du, EA Sports Ligako 19. jardunaldian.
Realak bolada txarra moztu du Getaferen aurka (1-2)
Brais Mendezek sartu du lehen gola, eta Juanmik berdinketa jarri ondoren, Aramburuk buruz sartu du garaipenaren gola, bolada txarrari amaiera emanez.
Valentziak Sadiq fitxatu du 2028ra arte
Aurrelari nigeriarrak utzita jokatu zuen joan den denboraldiaren bigarren zatian.
Ainhoa Moraza, Atletico Madrilen aurkako neurketari buruz: "Partida polita da taldearentzat, baita niretzat berezia ere"
Ainhoa Moraza Realeko jokalariak bere taldekide ohien aurkako norgehiagoka "erronka" bezala ikusten du. Bestalde, Edna Imaderen hutsunea nabarituko dutela onartu du Morazak: "Faltan botako dugu".
Sansek Zubietan jokatuko ditu etxeko partidak, larunbat honetatik aurrera
Realaren bigarren taldeak denboraldi honetan Zubietan jokatuko duen lehenengo partida Albaceteren aurkakoa izanen da; 16:15ean hasiko da hori.
Matarazzo, Getaferen aurkako partidaz: "Oso kontzentratuta jokatu behar dugu"
Pellegrino Matarazzo Realaren entrenatzaileak taldeak Getaferen kontra jokatuko duen ligako partidaz hitz egin du. Argi dauka nola jokatu behar duen emaitza ona lortu ahal izateko.
Realak balio handiko puntua lortu du, irmo aritu den Atletico taldearen aurka (1-1)
Euskal taldeak kontrako golari aurre egin eta markagailua berdindu du Guedesen jokaldiari esker, EA Sports Ligako 18. jardunaldian.
Sanse sendo batek puntu bat atera du Cultural Leonesaren etxean (1-1)
Tentsio handiko partida batean Real Sociedad B Carbonellen gol batekin aurreratu da, baina etxekoek, Ribeiro Costari esker, markagailua berdindu dute.