Sansek eta Albacetek balio gutxiko berdinketa lortu dute (0-0)

Txuri-urdinek Zubietan jokatutako lehen partidan, bi taldeek aukera ugari izan dituzte, baina inork ez du golik egiterik lortu.

Sanse-Albacete

Sanse vs Albacete. Argazkia: @RSZubieta

I. G. A. | EITB

Sansek eta Albacetek 0-0 berdindu dute Zubietan Hypermotion Ligako 21. jardunaldiko partida, partida parekatu batean, nahiz eta bi taldeek aukera ugari izan.

Lehen abaguneak bisitariek izan dituzte, baina, lehen ordu laurdena bete baino ez, Aguirrek pase sakona eman dio Ochiengi, kenyarra ate aurrean bakarrik geratu da, eta atezainari iskin egin ostean, gola sartu du, baina jokoz kanpo zegoen, eta, hori dela eta, gola azkenean ez da balekoa izan.

Minutuek aurrera egin ahala, partida lasaitzen joan da, eta atsedenaldiaren atarira arte ez dute atera beste jaurtiketarik egin. 42. minutuan, falta jaurtiketa baten ostean, Unax Ayok baloia jaso eta atearen eskuinaldera jaurti du, baina Mariñok baloia harrapatu du.

Bigarrenean, Sansek izan du lehen aukera, Eceizabarrenak buruz egindako erremate batean.

77. minutuan, partidako abagunerik argienetako bat iritsi da. Victor Valverderen aterantz abiatu da eta Beitia saihestu du, baina horren jaurtiketa desbideratuta joan da, oso gutxigatik.

Partidako azken jokaldietako batean, Morcillok falta jaurtiketa zuzena egin du, baina desbideratuta joan zaio.

