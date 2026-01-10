LALIGA HYPERMOTION
El Sanse y el Albacete cierran un empate que no le vale a ninguno (0-0)

En el estreno de los txuri-urdin en Zubieta, ambos equipos han dispuesto de numerosas ocasiones, pero ninguno ha logrado convertirlos en gol.
Sanse-Albacete
Sanse vs. Albacete. Foto @RSZubieta
Euskaraz irakurri: Sansek eta Albacetek inori balio ez dion berdinketa itxi dute (0-0)
author image

I. G. A. | EITB

Última actualización

La Real Sociedad B y el Albacete han firmado tablas en Zubieta (0-0) en el encuentro correspondiente a la 21ª jornada de LaLiga Hypermotion, en un partido igualado y sin goles pese a las numerosas ocasiones de ambos equipos.

Las primeras ocasiones han sido del equipo rival, pero, pasado el cuarto de hora, Aguirre ha intentado un pase en profundidad para Ochieng. El keniano se ha quedado mano a mano ante el guardameta y tras escaparse ha marcado el gol, pero estaba en fuera de juego y el tanto no ha sido validado.

Con el paso de los minutos, el partido se ha ido tranquilizando y casi hasta el descanso no se ha vuelto a ver otro disparo a puerta. En el minuto 42, tras un lanzamiento de falta directa, Unax Ayo se ha encontrado el balón después de varios rechaces y ha rematado hacia el lado derecho de la portería, donde Mariño ha atrapado el esférico.

Ya en el segundo acto, la primera ocasión ha sido para el Sanse, en un cabezazo centrado de Eceizabarrena.

En el minuto 77, ha llegado una de las ocasiones más claras del encuentro en una cabalgada hacia la portería de Victor Valverde en la que ha sorteado a Beitia, pero su disparo se ha marchado desviado por muy poco.

Ya en el tiempo añadido, en una de las últimas jugadas del partido, Morcillo ha dispuesto de un lanzamiento de falta directa cuyo potente disparo se ha marchado desviado.

