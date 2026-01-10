El Sanse y el Albacete cierran un empate que no le vale a ninguno (0-0)

Con el paso de los minutos, el partido se ha ido tranquilizando y casi hasta el descanso no se ha vuelto a ver otro disparo a puerta. En el minuto 42, tras un lanzamiento de falta directa, Unax Ayo se ha encontrado el balón después de varios rechaces y ha rematado hacia el lado derecho de la portería, donde Mariño ha atrapado el esférico.

Ya en el segundo acto, la primera ocasión ha sido para el Sanse, en un cabezazo centrado de Eceizabarrena.

En el minuto 77, ha llegado una de las ocasiones más claras del encuentro en una cabalgada hacia la portería de Victor Valverde en la que ha sorteado a Beitia, pero su disparo se ha marchado desviado por muy poco.

Ya en el tiempo añadido, en una de las últimas jugadas del partido, Morcillo ha dispuesto de un lanzamiento de falta directa cuyo potente disparo se ha marchado desviado.