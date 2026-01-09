La Real Sociedad corta su mala racha ante el Getafe con un final de película (1-2)

La Real ha vuelto con ganas del vestuario, y ha sido Guedes el que ha tenido la primera ocasión clara, pero su derechazo se ha ido fuera por poco.

Poco después, Oyarzabal ha aprovechado un error de la defensa del Getafe para robar el balón, pero no ha tenido las ideas claras ante el portero y lo ha tirado fuera. También ha tenido una segunda ocasión el capitán, junto a Barrenetxea, pero ninguno de los dos ha acertado con el disparo.

En los minutos finales el Getafe ha subidola intensidad con el objetivo de sumar algún punto y a los txuri-urdin les ha tocado defender con fuerza, perdiendo el balón a veces con demasiada facilidad, pero no permitiendo que el balón llegara a la portería de Remiro.

Sin embargo, en el último minuto, el Getafe ha sacado una falta lejana y Juanmi ha metido el balón entre las piernas de Remiro, estableciendo el empate.