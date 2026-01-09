LaLiga EA Sports

La Real Sociedad corta su mala racha ante el Getafe con un final de película (1-2)

Brais Méndez ha marcado el primer gol, y tras poner Juanmi el empate, Aramburu ha marcado de cabeza el gol de la victoria, poniendo fin a su mala racha.
GETAFE (COMUNIDAD DE MADRID), 09/01/2026.- El delantero de la Real Sociedad Brais Méndez (2d) celebra tras anotar el primer gol del equipo durante el partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports que disputan Getafe CF y la Real Sociedad este viernes, en el Coliseum de Getafe (Comunidad de Madrid). EFE/ Juanjo Martín
Los jugadores de la Real celebrando el gol de Brais. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Realak bolada txarra moztu du Getaferen aurka (1-2)
I. G. A. | EITB

La Real Sociedad ha derrotado por 1-2 al Getafe este viernes en el partido correspondiente a la 19ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Coliseum, en el que Brais Méndez ha marcado el primer gol, y después de que Juanmi pusiera el empate, Aramburu ha marcado de cabeza el gol de la victoria, poniendo fin a la mala racha.

Los primeros minutos del partido han transcurrido muy lentos. Al balón le ha faltado ritmo y a los txuri-urdin les ha costado poner el juego en marcha ante un rival que ha decidido esperar en su campo. El Getafe ha apostado por las contras pero, pese a un par de acercamientos, no ha creado verdadero peligro en el campo de la Real Sociedad. 

Los de Matarazzo han intentado encauzar el ataque por las bandas, pero el rival se mantuvo muy metido atrás, lo que hizo casi imposible encontrar huecos. Kubo y Oyarzabal han intentado una y otra vez lanzarse al ataque, pero la defensa local ha desbaratado cada ocasión.

La Real ha seguido empeñada en buscar el gol y al final lo ha encontrado en el minuto 36. Brais ha recibido un centro desde la banda izquierda y con un disparo cruzado ha marcado un gol extraordinario para poner por delante a su equipo. Ha sido el único disparo a puerta que se ha visto en toda la primera parte.

La Real ha vuelto con ganas del vestuario, y ha sido Guedes el que ha tenido la primera ocasión clara, pero su derechazo se ha ido fuera por poco.

Poco después, Oyarzabal ha aprovechado un error de la defensa del Getafe para robar el balón, pero no ha tenido las ideas claras ante el portero y lo ha tirado fuera. También ha tenido una segunda ocasión el capitán, junto a Barrenetxea, pero ninguno de los dos ha acertado con el disparo.

En los minutos finales el Getafe ha subidola intensidad con el objetivo de sumar algún punto y a los txuri-urdin les ha tocado defender con fuerza, perdiendo el balón a veces con demasiada facilidad, pero no permitiendo que el balón llegara a la portería de Remiro.

Sin embargo, en el último minuto, el Getafe ha sacado una falta lejana y Juanmi ha metido el balón entre las piernas de Remiro, estableciendo el empate.

La Real ha puesto toda su esperanza en el último córner del partido, en el que Aramburu ha entrado con todo para rematar de cabeza el balón y enviarlo a la red.

Así, la Real pone fin a una racha de cinco jornadas sin ganar, con la primera victoria de Matarazzo.

