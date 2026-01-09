La Real Sociedad corta su mala racha ante el Getafe con un final de película (1-2)
La Real Sociedad ha derrotado por 1-2 al Getafe este viernes en el partido correspondiente a la 19ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Coliseum, en el que Brais Méndez ha marcado el primer gol, y después de que Juanmi pusiera el empate, Aramburu ha marcado de cabeza el gol de la victoria, poniendo fin a la mala racha.
Los primeros minutos del partido han transcurrido muy lentos. Al balón le ha faltado ritmo y a los txuri-urdin les ha costado poner el juego en marcha ante un rival que ha decidido esperar en su campo. El Getafe ha apostado por las contras pero, pese a un par de acercamientos, no ha creado verdadero peligro en el campo de la Real Sociedad.
Los de Matarazzo han intentado encauzar el ataque por las bandas, pero el rival se mantuvo muy metido atrás, lo que hizo casi imposible encontrar huecos. Kubo y Oyarzabal han intentado una y otra vez lanzarse al ataque, pero la defensa local ha desbaratado cada ocasión.
La Real ha seguido empeñada en buscar el gol y al final lo ha encontrado en el minuto 36. Brais ha recibido un centro desde la banda izquierda y con un disparo cruzado ha marcado un gol extraordinario para poner por delante a su equipo. Ha sido el único disparo a puerta que se ha visto en toda la primera parte.
La Real ha vuelto con ganas del vestuario, y ha sido Guedes el que ha tenido la primera ocasión clara, pero su derechazo se ha ido fuera por poco.
Poco después, Oyarzabal ha aprovechado un error de la defensa del Getafe para robar el balón, pero no ha tenido las ideas claras ante el portero y lo ha tirado fuera. También ha tenido una segunda ocasión el capitán, junto a Barrenetxea, pero ninguno de los dos ha acertado con el disparo.
En los minutos finales el Getafe ha subidola intensidad con el objetivo de sumar algún punto y a los txuri-urdin les ha tocado defender con fuerza, perdiendo el balón a veces con demasiada facilidad, pero no permitiendo que el balón llegara a la portería de Remiro.
Sin embargo, en el último minuto, el Getafe ha sacado una falta lejana y Juanmi ha metido el balón entre las piernas de Remiro, estableciendo el empate.
La Real ha puesto toda su esperanza en el último córner del partido, en el que Aramburu ha entrado con todo para rematar de cabeza el balón y enviarlo a la red.
Así, la Real pone fin a una racha de cinco jornadas sin ganar, con la primera victoria de Matarazzo.
Te puede interesar
Sadiq deja la Real Sociedad para fichar por el Valencia hasta 2028
El delantero nigeriano ya jugó cedido en el club valencianista en la segunda parte de la pasada campaña.
Ainhoa Moraza sobre el choque ante el Atlético: "Es un partido bonito para el equipo y también especial para mí"
La jugadora de la Real Sociedad, Ainhoa Moraza, ve el encuentro ante sus excompañeras como "un reto". Por otro lado, ha reconocido que notarán la ausencia de Edna Imade: "La echaremos de menos". "Yo creo que tenemos un buen equipo para hacer un año bonito", ha añadido.
El Sanse jugará desde este sábado sus partidos como local en Zubieta
El primer encuentro que el filial de la Real Sociedad disputará en esta temporada en Zubieta será ante el Albacete (16:15 horas).
Matarazzo, sobre el partido ante el Getafe: "Espero ver la misma energía, intensidad y hambre de ganar"
El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, ha hablado sobre el partido que le enfrentará al Getafe en La Liga este viernes.
La Real logra un valioso punto ante un duro Atlético (1-1)
El equipo vasco ha sabido reponerse al gol en contra y empatar por medio de Guedes, en la 18ª jornada de la LaLiga EA Sports.
Un sólido Sanse saca un punto en casa de la Cultural (1-1)
En un partido de alta tensión, la Real Sociedad B se ha adelantado con un gol de Carbonell, pero los locales han igualado el marcador por medio de Ribeiro Costa.
Matarazzo: "Creo en la fuerza que tiene este equipo"
El entrenador de la Real Sociedad ha hablado sobre el partido que les enfrentará el domingo al Atlético de Madrid en Anoeta, en la 18ª jornada de LaLiga EA Sports.
La Real Sociedad y Violeta Quiles alcanzan un acuerdo para finalizar su contrato
Ambas partes han tomado esta decisión de mutuo acuerdo y el club ha agradecido a la jugadora el trabajo realizado.
La Real se queda sin su máxima goleadora, el Bayern rompe la cesión de Edna Imade
La finalización de la cesión, eso sí, deberá esperar hasta mediados de enero, ya que la delantera de la Real disputará su último partido como txuri urdin el próximo 10 de enero, en el partido ante el Atlético de Madrid.