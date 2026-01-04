Realak balio handiko puntua lortu du, irmo aritu den Atletico taldearen aurka (1-1)
Euskal taldeak kontrako golari aurre egin eta markagailua berdindu du Guedesen jokaldiari esker, EA Sports Ligako 18. jardunaldian.
Atletico Madril hartu du igande honetan Realak bere etxean, Anoetan, berdinketarekin (1-1) amaitu den partida zirraragarri eta bizi batean. Euskal taldeak kontrako golari aurre egin eta markagailua berdindu du Guedesen jokaldiari esker, EA Sports Ligako 18. jardunaldian.
Txuri-urdinen lehen aukera argia 15 minutura iritsi da, Brais Mendezen eskutik, Mikel Oyarzabalen asistentzia bikainaren ostean. Bi jokalariek zaleen txalo zaparrada jaso dute.
Pellegrino Matarazzo Realeko entrenatzaile berriaren lehen partidan, etxekoek asmo argiak erakutsi dituzte berdinketa hautsi eta lehen gola sartzeko, arriskua sortuz eta Atleticoren defentsari presioa sartuz.
Dena dela, lehen zatiko azken minutuetan Carlos Solerrek falta bat atera du eta Alexander Sørloth jokalari txuri-urdin ohiak bere atean sartu du gola, buruz. Hala ere, epaileak baliorik gabe utzi du, Brais Mendez jokoz kanpo zegoelako.
Bigarren zatiaren hasieran, Sørlothek ez du aukera galdu, eta Atleticok aurrea hartu du markagailuan, jokaldi borobila buruz amaituta.
Realak, ordea, ez du amore eman, eta handik gutxira Gonçalo Guedesek berdindu du markagailua, Take Kuboren asistentzia bikainari esker.
Euskal taldeak intentsitate berarekin eraso egiten jarraitu du ondorengo minutuetan, partidaren amaierara arte, bi taldeen arteko tentsio une jakin batzuekin norgehiagokan.
Bietako inork ez zuen topaketa berdinketarekin amaitu nahi, baina, azkenean, ezin izan da inor gailendu Anoetan.
