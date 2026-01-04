La Real logra un valioso punto ante un duro Atlético (1-1)

La Real Sociedad ha acogido este domingo en Anoeta al Atlético de Madrid, en un emocionante e intenso encuentro que ha acabado en empate a uno. El equipo vasco ha sabido reponerse al gol en contra y empatar por medio de Guedes, en la 18ª jornada de la LaLiga EA Sports.

La primera ocasión clara para los txuri-urdin ha llegado a los 15 minutos, de la mano de Brais Méndez, tras una gran asistencia de Mikel Oyarzabal, con la que ambos se han llevado una gran ovación de la afición.