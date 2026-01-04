La Real logra un valioso punto ante un duro Atlético (1-1)
El equipo vasco ha sabido reponerse al gol en contra y empatar por medio de Guedes, en la 18ª jornada de la LaLiga EA Sports.
La Real Sociedad ha acogido este domingo en Anoeta al Atlético de Madrid, en un emocionante e intenso encuentro que ha acabado en empate a uno. El equipo vasco ha sabido reponerse al gol en contra y empatar por medio de Guedes, en la 18ª jornada de la LaLiga EA Sports.
La primera ocasión clara para los txuri-urdin ha llegado a los 15 minutos, de la mano de Brais Méndez, tras una gran asistencia de Mikel Oyarzabal, con la que ambos se han llevado una gran ovación de la afición.
En el primer partido de Pellegrino Matarazzo al frente de la Real, los locales han mostrado claras intenciones para romper el empate y marcar el primer gol, generando peligro y metiendo presión a la defensa del Atlético.
No obstante, en los minutos finales del primer tiempo el ex txuri-urdin Alexander Sørloth ha rematado una falta sacada por Carlos Soler, y ha marcado en propia puerta, pero poco después el árbitro ha invalidado el gol, por fuera de juego de Brais Mendez.
Al comienzo del segundo tiempo, Sørloth no ha perdonado, y el Atlético se ha adelantado en el marcador, rematando de cabeza desde una corta distancia.
La Real no se ha quedado de brazos cruzados, y poco después ha sido Gonçalo Guedes quien ha puesto las tablas en el terreno de juego, con una gran asistencia de Take Kubo.
El conjunto vasco ha continuado atacando con la misma intensidad en los minutos posteriores, hasta el final del encuentro, que ha llegado con una breve prórroga y ciertos momentos de tensión entre ambos equipos.
Ninguno de los dos quería conformarse con el empate, pero finalmente no ha sido posible inclinar la balanza en Anoeta.
