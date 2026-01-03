Sanse sendo batek puntu bat atera du Culturalaren etxean (1-1)
Tentsio altuko partida batean Real Sociedad B Carbonellen gol batekin aurreratu da, baina etxekoek Ribeiro Costari esker, markagailua berdindu dute.
Cultural Leonesak eta Sansek berdinketa (1-1) sinatu dute larunbat honetan Leongo Reino Estadioan, Hypermotion Ligako 20. jardunaldian. Bi taldeen arteko berdintasunak eta sendotasunak markatutako topaketan, Sansek puntu baliotsua lortu du.
Reala Bk sakontasun handiagoarekin hasi du partida, hasieratik hegaletatik arriskua sortzea bilatuta. Culturalek, defentsan ondo antolatuta, trantsizio azkarren aldeko apustua egin du, nahiz eta bi taldeetako batek ere ez duen lortu lehen zatian gol aukera argirik sortzea.
Atsedenaldiaren ostean, norgehiagokaren erritmoak gora egin du, eta talde gipuzkoarrak aurrea hartzea lortu du 49. minutuan, Tomas Carbonellen golari esker.
Golak Leongo taldearen erreakzioa eragin du, bere egitura doitu du eta aurkarien zelaian presentzia irabazi du. Minutuek aurrera egin ahala, Culturalek bultzada areagotu du berdinketaren bila.
Berdinketa 87. minutuan iritsi da, Lucas Ribeirok Sanseren defentsa gainditzea lortu du, eta behin betiko berdinketa ezarri du.
0-1: Tomas Carbonellen gola
1-1: Lucas Ribeiro Costaren gola
