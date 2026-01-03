LALIGA HYPERMOTION
Un sólido Sanse saca un punto en casa de la Cultural (1-1)

En un partido de alta tensión, la Real Sociedad B se ha adelantado con un gol de Carbonell, pero los locales han igualado el marcador por medio de Ribeiro Costa.

Euskaraz irakurri: Sanse sendo batek puntu bat atera du Culturalaren etxean (1-1)

La Cultural Leonesa y la Real Sociedad B han firmado un empate (1-1) este sábado en el Estadio Reino de León, en la jornada 20 de LaLiga Hypermotion. El Sanse ha sumado un punto valioso en un encuentro marcado por la igualdad y la solidez defensiva de ambos conjuntos.

La Real Sociedad B ha comenzado el partido con mayor profundidad, buscando generar peligro por las bandas desde los primeros compases. La Cultural, bien organizada en defensa, ha apostado por transiciones rápidas, aunque ninguno de los dos equipos ha logrado crear ocasiones claras de gol durante la primera mitad.

Tras el descanso, el ritmo del encuentro se ha mantenido elevado y el conjunto guipuzcoano ha conseguido adelantarse en el marcador en el minuto 49, gracias a un gol de Tomás Carbonell.

El gol ha provocado la reacción del equipo leonés, que ha ajustado su estructura y ha ganado presencia en campo rival. Con el paso de los minutos, la Cultural ha incrementado su empuje en busca del empate, acumulando llegadas al área contraria.

El empate ha llegado en el minuto 87, cuando Lucas Ribeiro ha logrado batir a la defensa del Sanse y ha establecido el empate definitivo, asegurando el reparto de puntos.

0-1: Gol de Tomás Carbonell

1-1: Gol de Lucas Ribeiro Costa

