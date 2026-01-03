Un sólido Sanse saca un punto en casa de la Cultural (1-1)

La Real Sociedad B ha comenzado el partido con mayor profundidad, buscando generar peligro por las bandas desde los primeros compases. La Cultural, bien organizada en defensa, ha apostado por transiciones rápidas, aunque ninguno de los dos equipos ha logrado crear ocasiones claras de gol durante la primera mitad.

Tras el descanso, el ritmo del encuentro se ha mantenido elevado y el conjunto guipuzcoano ha conseguido adelantarse en el marcador en el minuto 49, gracias a un gol de Tomás Carbonell.

El gol ha provocado la reacción del equipo leonés, que ha ajustado su estructura y ha ganado presencia en campo rival. Con el paso de los minutos, la Cultural ha incrementado su empuje en busca del empate, acumulando llegadas al área contraria.

El empate ha llegado en el minuto 87, cuando Lucas Ribeiro ha logrado batir a la defensa del Sanse y ha establecido el empate definitivo, asegurando el reparto de puntos.