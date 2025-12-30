Lagapenaren amaiera
Reala bere goleatzaile nagusia gabe geratuko da, Bayernek Edna Imade berreskuratuko baitu

Hala ere, Alemaniako taldeak urtarrilaren erdialderaino itxaron beharko du, izan ere, Realeko aurrelariak hurrengo urtarrilaren 10ean jokatuko du azkeneko partida txuri-urdin moduan, Atletico Madrilen aurka.

Edna Imade F Moeve Ligan urriko jokalari hoberena
Edna Imade, urriko jokalari onena F Moeve Ligan; IRUDIA: EUROPA PRESS
author image

E. I. I. | EITB

Azken eguneratzea

Realak bere goleatzaile nagusia gabe geratuko da, Bayern Munichek Edna Imade berreskuratuko baitu. Hala ere, Alemaniako taldeak urtarrilaren erdialderaino itxaron beharko du, izan ere, Realeko aurrelariak hurrengo urtarrilaren 10ean jokatuko du azkeneko partida txuri-urdin moduan, Atletico Madrilen aurka, F Moeve Ligako lehenengo itzuliko azken jardunaldiari dagokiona.

Neguko merkatua hastear dago, baina jada, hainbat salerosketa izan dira azken egunetan. Bayern Munichek Edna Imade utzita jokatzeko akordioan sartutako klausula bat aktibatu duela jakinarazi du Realak gaur. Honek jokalaria neguko merkatuan berreskuratzea ahalbidetzen dio talde alemaniarrari, talde txuri-urdinarekin zeukan akordioa lehenago etenda.

Uztailatik Donostian egondako aldian, Imadek modu nabarmenean lagundu dio taldeari, ardura eta kompromisoa azalduz eta golak sartuz, guztira zortzi gol sartu baititu denboraldi honen hasieratik.

Realak Edna Imaderi eskerrak eman dizkio “hilabete hauetan, bere profesionaltasun eta buru belarri aritzeagatik”, eta aldi berean “bere etorkizun laboral eta pertsonalean zorterik handienak” opa dizkio. 

Emakume kirolariak Moeve F Liga Real Sociedad

