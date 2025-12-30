Fin de Cesión
La finalización de la cesión, eso sí, deberá esperar hasta mediados de enero, ya que la delantera de la Real disputará su último partido como txuri urdin el próximo 10 de enero, en el partido ante el Atlético de Madrid.
Euskaraz irakurri: Reala golegilerik gabe geratu da, Bayernek Edna Imaderen lagapena hautsi du
La Real se queda sin su máxima goleadora, el Bayern rompe la cesión de Edna Imade. La finalización de la cesión, eso sí, deberá esperar hasta mediados de enero, ya que la delantera de la Real disputará su último partido como txuri urdin el próximo 10 de enero, en el partido ante el Atlético de Madrid. Correspondiente a la ultima jornada de la primera vuelta.

El mercado invernal esta a la vuelta de la esquina, pero varias operaciones ya se han llevado a cabo en los últimos días. Este martes, la Real ha comunicado que el FC Bayern Munich ha activado la cláusula incluida en el acuerdo de cesión de Edna Imade, lo que permite al club alemán recuperar a la internacional española en el mercado de invierno. Cortando así, anticipadamente su cesión con la entidad txuri urdin.

Durante su etapa en San Sebastián desde el pasado mes de julio, Imade ha contribuido de manera destacada al rendimiento del equipo, aportando compromiso, dedicación y goles, con un total de ocho tantos desde el inicio de la presente temporada.

La Real ha agradecido a Edna Imade “su profesionalidad y su entrega durante estos meses”, al tiempo que le ha deseado “la mayor de las suertes en su futuro personal y profesional” en un comunicado compartido en las redes sociales del club.

