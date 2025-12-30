La Real se queda sin su máxima goleadora, el Bayern rompe la cesión de Edna Imade
La Real se queda sin su máxima goleadora, el Bayern rompe la cesión de Edna Imade. La finalización de la cesión, eso sí, deberá esperar hasta mediados de enero, ya que la delantera de la Real disputará su último partido como txuri urdin el próximo 10 de enero, en el partido ante el Atlético de Madrid. Correspondiente a la ultima jornada de la primera vuelta.
El mercado invernal esta a la vuelta de la esquina, pero varias operaciones ya se han llevado a cabo en los últimos días. Este martes, la Real ha comunicado que el FC Bayern Munich ha activado la cláusula incluida en el acuerdo de cesión de Edna Imade, lo que permite al club alemán recuperar a la internacional española en el mercado de invierno. Cortando así, anticipadamente su cesión con la entidad txuri urdin.
Durante su etapa en San Sebastián desde el pasado mes de julio, Imade ha contribuido de manera destacada al rendimiento del equipo, aportando compromiso, dedicación y goles, con un total de ocho tantos desde el inicio de la presente temporada.
La Real ha agradecido a Edna Imade “su profesionalidad y su entrega durante estos meses”, al tiempo que le ha deseado “la mayor de las suertes en su futuro personal y profesional” en un comunicado compartido en las redes sociales del club.
Te puede interesar
Primer entrenamiento de la Real a las órdenes de Pellegrino Matarazzo
Tras el descanso navideño, la Real Sociedad ha vuelto al trabajo este lunes. Ha sido la primera sesión de trabajo del nuevo entrenador, Pellegrino Matarazzo, en Zubieta, que se ha desarrollado a puerta abierta y con un buen número de aficionados viendo el entrenamiento.
Matarazzo dice que desde el primer momento sintió "una conexión muy clara" con los valores de la Real
Por su parte, el presidente y el director deportivo de la Real Sociedad, Jokin Aperribay y Erik Bretos, han reconocido que tienen que "construir un nuevo equipo", en la presentación este lunes del nuevo entrenador del conjunto txuri urdin.
Derrota del Sanse en casa ante el Ceuta (1-3)
Pese al fuerte comienzo del equipo txuri-urdin, el Ceuta ha demostrado un gran nivel técnico y se ha llevado los tres puntos.
La Real Sociedad avanza a cuartos de final derrotando al Deportivo (1-4)
Un gol de Egiguren, un doblete de Imade y otro gol de Rodríguez Herrero han dado la victoria y el pase a los cuartos de final a las txuri-urdin.
Pellegrino Matarazzo, nuevo técnico de la Real Sociedad hasta junio de 2027
El club ha informado que el lunes, a partir de las 16:00, será presentado oficialmente en el Estadio de Anoeta.
Mikel Oyarzabal: "No estamos dando con la tecla"
La Real Sociedad ha empatado a uno ante el Levante en el partido correspondiente a la 16ª jornada de la Liga EA Sports. Tras el partido, Mikel Oyarzabal se ha mostrado cabizbajo y ha dicho que no están tomando las decisiones adecuadas y que es un momento duro para todos.
El Levante frustra la victoria de la Real en el descuento (1-1)
La Real se ha adelantado en el marcador con un gol de Take Kubo, pero el Levante ha empatado, de penalti, en el minuto 92. Los de Jon Ansotegi han merecido la victoria, pero vuelven a casa con sensación de haber caído derrotados ante el colista.
Jon Ansotegi: "Veo un equipo vivo y unido, con ganas de mejorar y ganar"
La Real afronta el último partido del año en puestos de descenso, con un entrenador interino y lejos de casa. Pese a no atravesar su mejor momento de confianza, Ansotegi ha explicado en la rueda de prensa que ve al equipo con ganas y el partido ante el Levante como una oportunidad.
Jon Ansotegi: "Me quedo con la actitud y la energía del equipo"
Tras derrotar al Eldense, la Real Sociedad ha conseguido pasar a la siguiente fase de la Copa del Rey.